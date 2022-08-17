عربي
مصرع 10 أشخاص في حرائق غابات بالجزائر
https://sputnikarabic.ae/20220817/اعتقال-مسؤولين-في-أولمبياد-طوكيو-بتهمة-تلقي-رشاوى-1066536731.html
اعتقال مسؤولين في أولمبياد طوكيو بتهمة تلقي رشاوى
اعتقال مسؤولين في أولمبياد طوكيو بتهمة تلقي رشاوى
اعتقلت الشرطة اليابانية، اليوم الأربعاء، عضوا سابقا في مجلس إدارة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو وذلك على خلفية الاشتباه في تلقيه رشاوى. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T15:50+0000
2022-08-17T15:50+0000
أولمبياد طوكيو 2020
اعتقالات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1049631301_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_cdd421be46d46c679bfd8faea9edd993.jpg
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مكتب المدعي العام أن هارويوكي تاكاهاشي، المدير التنفيذي السابق في شركة "دنتسو" للإعلانات، يواجه اتهامات بالحصول على رشاوى من الرئيس السابق لشركة أوكي هولدينغز واثنين من موظفي الشركة.كما ألقت الشرطة القبض على 3 أشخاص من شركة للملابس، كانت ضمن الشركات الراعية لأولمبياد 2020.ويعتقد أن الرشاوى ترتبط بعقود الرعاية والمنتجات المتعلقة بالأولمبياد.وعلى الرغم من انتشار الشائعات المتعلقة بالفساد في أوساط كبار المسؤولين الأولمبيين، لكن عمليات التوقيف تشكل ضربة لطموحات طوكيو في استضافة الأولمبياد الشتوية 2030 في سابورو.وتشير تقارير صحفية يابانية إلى أن تاكاهاشي نفى تورطه في أي مخالفات، موضحا أنه حصل على أجر مقابل خدمات استشارية.وفي صيف 2021، استضافت اليابان أولمبياد طوكيو وسط ضجة كبيرة وانتقادات.وتم تأجيل الألعاب لمدة عام وأقيمت دون بيع تذاكر للجمهور بسبب جائحة كوفيد 19، الأمر الذي مثل خيبة أمل.وكانت اليابان تأمل في أن تساهم الألعاب في زيادة إيرادات السياحة، وتسليط الضوء على براعة اليابان في تنظيم المسابقة كما فعلت في أولمبياد طوكيو عام 1964.
https://sputnikarabic.ae/20210807/بث-مباشر-مباراة-البرازيل-وإسبانيا-في-نهائي-أولمبياد-طوكيو-1049787891.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1049631301_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_31a0a720b6fb548dc6e9b57f935f6c55.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أولمبياد طوكيو 2020, اعتقالات
أولمبياد طوكيو 2020, اعتقالات

اعتقال مسؤولين في أولمبياد طوكيو بتهمة تلقي رشاوى

15:50 GMT 17.08.2022
© Sputnik . Vladimir Pesniya / الذهاب إلى بنك الصورالتحضيرات الأخيرة قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، اليابان 22 يوليو 2021
التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، اليابان 22 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . Vladimir Pesniya
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
اعتقلت الشرطة اليابانية، اليوم الأربعاء، عضوا سابقا في مجلس إدارة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو وذلك على خلفية الاشتباه في تلقيه رشاوى.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مكتب المدعي العام أن هارويوكي تاكاهاشي، المدير التنفيذي السابق في شركة "دنتسو" للإعلانات، يواجه اتهامات بالحصول على رشاوى من الرئيس السابق لشركة أوكي هولدينغز واثنين من موظفي الشركة.
البرازيل وإسبانيا في نهائي أولمبياد طوكيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2021
البرازيل تفوز على إسبانيا وتحقق ذهبية أولمبياد طوكيو 2020
7 أغسطس 2021, 11:11 GMT
كما ألقت الشرطة القبض على 3 أشخاص من شركة للملابس، كانت ضمن الشركات الراعية لأولمبياد 2020.
ويعتقد أن الرشاوى ترتبط بعقود الرعاية والمنتجات المتعلقة بالأولمبياد.
وعلى الرغم من انتشار الشائعات المتعلقة بالفساد في أوساط كبار المسؤولين الأولمبيين، لكن عمليات التوقيف تشكل ضربة لطموحات طوكيو في استضافة الأ
ولمبياد الشتوية 2030 في سابورو.
وتشير تقارير صحفية يابانية إلى أن تاكاهاشي نفى تورطه في أي مخالفات، موضحا أنه حصل على أجر مقابل خدمات استشارية.
وفي صيف 2021، استضافت اليابان أولمبياد طوكيو وسط ضجة كبيرة وانتقادات.
وتم تأجيل الألعاب لمدة عام وأقيمت دون بيع تذاكر للجمهور بسبب جائحة كوفيد 19، الأمر الذي مثل خيبة أمل.
وكانت اليابان تأمل في أن تساهم الألعاب في زيادة إيرادات السياحة، وتسليط الضوء على براعة اليابان في تنظيم المسابقة كما فعلت في أولمبياد طوكيو عام 1964.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала