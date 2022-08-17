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https://sputnikarabic.ae/20220817/البورصة-المصرية-تحقق-مكاسب-وصلت-إلى-93-مليار-جنيه-1066539918.html
البورصة المصرية تحقق مكاسب وصلت إلى 9.3 مليار جنيه
البورصة المصرية تحقق مكاسب وصلت إلى 9.3 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جميع المؤشرات، وسط تداولات مرتفعة. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T16:33+0000
2022-08-17T16:33+0000
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وارتفع رأس المال السوقي إلى 9.3 مليار جنيه، حيث أغلق عند مستوى 678.845 مليار جنيه، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.18 في المئة، حيث أغلق عند مستوى 10058 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55 في المئة، ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99 في المئة، ليغلق عند مستوى 3095 نقطة.كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.89 في المئة، ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.02 في المئة، ليغلق عند مستوى 12428 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.16 في المئة، ليغلق عند مستوى 4067 نقطة.
https://sputnikarabic.ae/20220705/البورصة-المصرية-تتعافي-بعد-يومين-من-الهبوط-الحاد-1064666989.html
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أخبار مصر الآن
أخبار مصر الآن

البورصة المصرية تحقق مكاسب وصلت إلى 9.3 مليار جنيه

16:33 GMT 17.08.2022
© AFP 2022الجنيه المصري
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جميع المؤشرات، وسط تداولات مرتفعة.
وارتفع رأس المال السوقي إلى 9.3 مليار جنيه، حيث أغلق عند مستوى 678.845 مليار جنيه، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".
البورصة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
البورصة المصرية تتعافي بعد يومين من الهبوط الحاد
5 يوليو, 09:27 GMT
وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.18 في المئة، حيث أغلق عند مستوى 10058 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55 في المئة، ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99 في المئة، ليغلق عند مستوى 3095 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.89 في المئة، ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.02 في المئة، ليغلق عند مستوى 12428 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.16 في المئة، ليغلق عند مستوى 4067 نقطة.
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