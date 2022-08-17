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https://sputnikarabic.ae/20220817/التيار-الصدري-في-العراق-التظاهرات-الحالية-ضد-برلمان-معطل-لا-يستطيع-سن-قوانين-خدمية-1066507487.html
التيار الصدري في العراق: التظاهرات الحالية ضد برلمان معطل لا يستطيع سن قوانين خدمية
التيار الصدري في العراق: التظاهرات الحالية ضد برلمان معطل لا يستطيع سن قوانين خدمية
أكد التيار الصدري في العراق، اليوم الأربعاء، أن "المظاهرات الحالية في البلاد هي ضد برلمان معطل لا يستطيع سن قوانين". 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T08:48+0000
2022-08-17T08:48+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال ما يسمى "وزير القائد" المقرب من مقتدى الصدر، عبر حسابه على تويتر: "يقولون إن تظاهرات الإصلاح الحالية غير ديمقراطية، ونقول إذن تظاهراتكم ضدّ ما ادّعيتم (تزوير الانتخابات) أيضاً غير ديمقراطية".ووجّه حزمة من الأسئلة إلى الإطار التنسيقي، قائلا: "يقولون إن ظاهرات الإصلاح الحالية غير دستورية، ونقول ألم يكفل الدستور التظاهرات السلمية؟!".ودعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أمس، أنصاره إلى تأجيل مظاهراتهم المقررة يوم السبت المقبل في العاصمة بغداد، وذلك في ظل دعوات لاحتجاجات مقابلة من جانب أنصار "الإطار التنسيقي".ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

التيار الصدري في العراق: التظاهرات الحالية ضد برلمان معطل لا يستطيع سن قوانين خدمية

08:48 GMT 17.08.2022
© AFP 2022 / SABAH ARARمظاهرات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق
مظاهرات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / SABAH ARAR
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أكد التيار الصدري في العراق، اليوم الأربعاء، أن "المظاهرات الحالية في البلاد هي ضد برلمان معطل لا يستطيع سن قوانين".
وقال ما يسمى "وزير القائد" المقرب من مقتدى الصدر، عبر حسابه على تويتر: "يقولون إن تظاهرات الإصلاح الحالية غير ديمقراطية، ونقول إذن تظاهراتكم ضدّ ما ادّعيتم (تزوير الانتخابات) أيضاً غير ديمقراطية".
ووجّه حزمة من الأسئلة إلى الإطار التنسيقي، قائلا: "يقولون إن ظاهرات الإصلاح الحالية غير دستورية، ونقول ألم يكفل الدستور التظاهرات السلمية؟!".
ودعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أمس، أنصاره إلى تأجيل مظاهراتهم المقررة يوم السبت المقبل في العاصمة بغداد، وذلك في ظل دعوات لاحتجاجات مقابلة من جانب أنصار "الإطار التنسيقي".
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
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