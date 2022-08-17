https://sputnikarabic.ae/20220817/الجزائر-ارتفاع-حصيلة-حرائق-الغابات-إلى-36-قتيلا-1066549631.html

الجزائر: ارتفاع حصيلة حرائق الغابات إلى 36 قتيلا

الجزائر: ارتفاع حصيلة حرائق الغابات إلى 36 قتيلا

ارتفعت حصيلة الحرائق المهولة التي شهدتها ولايات شرق الجزائر، إلى 36 قتيلا. 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T23:59+0000

2022-08-17T23:59+0000

2022-08-17T23:59+0000

الجزائر

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الجزائر - سبوتنيك. وأكد مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"، أن مستشفيات القالة والطارف ما زالت تستقبل الجرحى والمصابين، بعد حرائق مهولة عرفتها الولاية طيلة نهار الأربعاء، مؤكدا تسجيل "36 وفاة على الأقل، وعشرات الجرحى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات المدينة."وقال وزيرا الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بولجود، منذ ساعات أن عدد الضحايا جراء الحرائق التي عرفتها ولايات عديدة شرق البلاد بلغ، 26 من بينها 24 في ولاية الطارف، وأثنين في سطيف".ووجه الوزير نداءا للمواطنين بضرورة الالتزام الكلي بتعليمات السلطات المحلية، وعدم المغامرة في المسالك الغابية.من جهته قال الدرك الوطني الجزائري في بيان له "أنه سجل رفات ثمانية أشخاص، بعد احتراق حافلة على مستوى الطريق الوطني رقم 84 الرابط بين القالة".كما أعلنت الحماية المدنية لولاية سطيف صباح اليوم، عن تسجيل "ضحيتين بسبب الحرائق، سيدة وابنتها".وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أنه "وعلى إثر الحرائق التي تشهدها بعض ولايات شرق الوطن، والتي خلّفت عددا من الضحايا في كل من ولايتي الطارف وسطيف، تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "بتعازيه الخالصة وصادق مواساته إلى عائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ويؤكد وقوف الدولة والتجند التام لمختلف المصالح، بتسخير كافة الإمكانيات البشرية والوسائل المادية لإخماد الحرائق والتكفل بالمصابين".يذكر أن المديرية العامة للحماية المدنية، سجلت 40 حريقا اليوم 17 آب/أغسطس، منها 17 بولاية الطارف، 03 في سوق هراس، سطيف وقالمة، التي سجلت درجات حرارة قياسية.

https://sputnikarabic.ae/20220817/الداخلية-الجزائرية-26-قتيل-جراء-حرائق-الغابات-شرقي-البلاد-1066546289.html

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