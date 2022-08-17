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الحر يحرم ملايين الأشخاص في الصين من الكهرباء لفترات طويلة
الحر يحرم ملايين الأشخاص في الصين من الكهرباء لفترات طويلة
واجه أكثر من 5 ملايين شخص، جنوب غربي الصين، انقطاعات متكررة في الكهرباء، اليوم الأربعاء، جراء موجة الحر. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T14:56+0000
2022-08-17T14:56+0000
الصين
الحر
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تجاوزت درجات الحرارة في أنحاء إقليم سيتشوان 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى زيادة الطلب على استخدام المكيفات، بحسب "فرانس برس".كما تعتمد المنطقة بقوة على السدود لتوليد الكهرباء لكن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في جفاف مخزون المياه ما يفاقم نقص الطاقة.صرحت شركة كهرباء محلية أن داتشو وهي مدينة يقطنها 5.4 ملايين نسمة، شمال شرقي الإقليم، ستحصل فقط على إمدادات متقطعة الأربعاء، وفقا لصحيفة "ذا بيبر" وهي وسيلة إعلامية عبر الإنترنت مقرها شنغهاي.ونقلت الصحيفة عن شركة "داتشو إلكتريك باور جروب" أن السكان سيواجهون انقطاعات تصل إلى 3 ساعات، وقد يتم تمديد الانقطاعات إذا لزم الأمر.وذكرت الصحيفة أن "الأحمال على الخطوط ثقيلة للغاية" وسيؤثر ذلك على المناطق الحضرية وكذلك البلدات والقرى حول داتشو.سجلت العديد من المدن الرئيسية في الصين أشد أيامها حرارة على الإطلاق هذا العام، وجدد المرصد الوطني الأربعاء حالة التأهب القصوى لارتفاع درجات الحرارة - وهو أخطر تحذير في نظامه المكون من أربعة مستويات.
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الصين, الحر
الصين, الحر

الحر يحرم ملايين الأشخاص في الصين من الكهرباء لفترات طويلة

14:56 GMT 17.08.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLأعمدة كهرباء
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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واجه أكثر من 5 ملايين شخص، جنوب غربي الصين، انقطاعات متكررة في الكهرباء، اليوم الأربعاء، جراء موجة الحر.
تجاوزت درجات الحرارة في أنحاء إقليم سيتشوان 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى زيادة الطلب على استخدام المكيفات، بحسب "فرانس برس".
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كما تعتمد المنطقة بقوة على السدود لتوليد الكهرباء لكن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في جفاف مخزون المياه ما يفاقم نقص الطاقة.
صرحت شركة كهرباء محلية أن داتشو وهي مدينة يقطنها 5.4 ملايين نسمة، شمال شرقي الإقليم، ستحصل فقط على إمدادات متقطعة الأربعاء، وفقا لصحيفة "ذا بيبر" وهي وسيلة إعلامية عبر الإنترنت مقرها شنغهاي.
ونقلت الصحيفة عن شركة "داتشو إلكتريك باور جروب" أن السكان سيواجهون انقطاعات تصل إلى 3 ساعات، وقد يتم تمديد الانقطاعات إذا لزم الأمر.
وذكرت الصحيفة أن "الأحمال على الخطوط ثقيلة للغاية" وسيؤثر ذلك على المناطق الحضرية وكذلك البلدات والقرى حول داتشو.
سجلت العديد من المدن الرئيسية في الصين أشد أيامها حرارة على الإطلاق هذا العام، وجدد المرصد الوطني الأربعاء حالة التأهب القصوى لارتفاع درجات الحرارة - وهو أخطر تحذير في نظامه المكون من أربعة مستويات.
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