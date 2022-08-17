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https://sputnikarabic.ae/20220817/الحكومة-الروسية-تعتزم-توقيع-اتفاقية-بشأن-تجنب-الازدواج-الضريبي-مع-سلطنة-عمان-1066533910.html
الحكومة الروسية تعتزم توقيع اتفاقية بشأن تجنب "الازدواج الضريبي" مع سلطنة عمان
الحكومة الروسية تعتزم توقيع اتفاقية بشأن تجنب "الازدواج الضريبي" مع سلطنة عمان
تمت الموافقة على مسودة اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع عمان، التي تم إعدادها مسبقًا مع الجانب العماني بناءً على أمر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T14:54+0000
2022-08-17T14:54+0000
روسيا
العالم العربي
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وتهتم وزارة المالية الروسية بالتفاوض مع عمان، وعند التوصل إلى اتفاق، يتم توقيع الوثائق الرسمية، حسبما ذكر موقع "فيدوموستي"، اليوم الأربعاء.وتنص الوثيقة، على وجه الخصوص، على معدل ضريبة على أرباح الأسهم بنسبة 10%، مع مراعاة الاحتفاظ بنسبة 20% من رأس مال الشركة لمدة 365 يومًا، وفي حالات أخرى سيكون المعدل 15%، وعلى الفوائد والإتاوات بنسبة 10%.بالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكان صندوق الاستثمار الروسي وصندوق التطوير الحكومي الروسي والمؤسسة الروسية للتكنولوجيا (روستيخ) والشركة الروسية لتقنيات النانو (روسنانو) والوكالة الروسية للطاقة النووية (روساتوم) والوكالة الروسية للفضاء (روسكوسموس) التقدم للحصول على هذه المزايا.وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني من السنة التقويمية التالية للسنة التي تدخل فيها الوثيقة حيز التنفيذ، ويجب أن يتم التصديق على الوثيقة من قبل مجلس الدوما الروسي.
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روسيا, العالم العربي

الحكومة الروسية تعتزم توقيع اتفاقية بشأن تجنب "الازدواج الضريبي" مع سلطنة عمان

14:54 GMT 17.08.2022
© Photo / Pixabay / Hans Schwarzkopf مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان تحصل على لقب "أفضل وجهة للطبيعة لعام 2020"
مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان تحصل على لقب أفضل وجهة للطبيعة لعام 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Photo / Pixabay / Hans Schwarzkopf
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تمت الموافقة على مسودة اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع عمان، التي تم إعدادها مسبقًا مع الجانب العماني بناءً على أمر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2022.
وتهتم وزارة المالية الروسية بالتفاوض مع عمان، وعند التوصل إلى اتفاق، يتم توقيع الوثائق الرسمية، حسبما ذكر موقع "فيدوموستي"، اليوم الأربعاء.
وتنص الوثيقة، على وجه الخصوص، على معدل ضريبة على أرباح الأسهم بنسبة 10%، مع مراعاة الاحتفاظ بنسبة 20% من رأس مال الشركة لمدة 365 يومًا، وفي حالات أخرى سيكون المعدل 15%، وعلى الفوائد والإتاوات بنسبة 10%.
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كما تنص الاتفاقية على الإعفاء من الضرائب على أرباح الأسهم والفوائد إذا تم دفعها للحكومة أو البنك المركزي أو صناديق التقاعد في روسيا وسلطنة عمان.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكان صندوق الاستثمار الروسي وصندوق التطوير الحكومي الروسي والمؤسسة الروسية للتكنولوجيا (روستيخ) والشركة الروسية لتقنيات النانو (روسنانو) والوكالة الروسية للطاقة النووية (روساتوم) والوكالة الروسية للفضاء (روسكوسموس) التقدم للحصول على هذه المزايا.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني من السنة التقويمية التالية للسنة التي تدخل فيها الوثيقة حيز التنفيذ، ويجب أن يتم التصديق على الوثيقة من قبل مجلس الدوما الروسي.
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