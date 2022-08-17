https://sputnikarabic.ae/20220817/الخارجية-الروسية-قرار-تجميد-الأصول-الأفغانية-يشلّ-القطاع-المصرفي--1066500396.html
الخارجية الروسية: قرار تجميد الأصول الأفغانية يشل القطاع المصرفي
الخارجية الروسية: قرار تجميد الأصول الأفغانية يشل القطاع المصرفي
أكد رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، اليوم الأربعاء، ان قرار تجميد الأصول الأفغانية شلّ القطاع المصرفي، ويعيق... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T03:46+0000
2022-08-17T03:46+0000
2022-08-17T04:56+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال تارابرين، لوكالة "سبوتنيك" إنه "هناك ما لا يقل عن 23 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة. أضف إلى ذلك تجميد الأصول المالية لأفغانستان من قبل الدول الغربية، أدى إلى تدهور ليس فقط القطاع المصرفي فقط، ولكن أيضًا الصناعة والزراعة ذات الصلة".وأضاف تارابرين : "في ظل هذه الظروف الصعبة، تبقى زراعة الأفيون وإنتاج المخدرات مصدر الدخل الوحيد تقريبًا بالنسبة للسكان، وبالإضافة إلى الجفاف ونقص البذور والأسمدة، فإن الانتقال إلى زراعة المحاصيل القانونية يكاد أن يكون معدوما".ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الـ11 شباط/ فبراير، على مرسوم يقضي بتجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأميركية.واعتبر البنك المركزي الأفغاني أن قرار الرئيس الأمريكي تجميد الاحتياطي النقدي الأجنبي له، وإعادة تخصيصه لأغراض أخرى، غير عادل تجاه الشعب الأفغاني، مؤكدا أنه ليس من المقبول أن يتم دفع هذا الاحتياطي تحت شكل تعويضات ومساعدات إنسانية لآخرين، مطالبا بالإفراج عن هذا الاحتياطي.
https://sputnikarabic.ae/20220726/وفود-مؤتمر-طشقند-تؤكد-أهمية-إلغاء-تجميد-أصول-أفغانستان-في-الخارج--1065601072.html
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أخبار أفغانستان اليوم
الخارجية الروسية: قرار تجميد الأصول الأفغانية يشل القطاع المصرفي
03:46 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 04:56 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
أكد رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، اليوم الأربعاء، ان قرار تجميد الأصول الأفغانية شلّ القطاع المصرفي، ويعيق البلاد من فرصة التخلي عن إنتاج المخدرات.
موسكو - سبوتنيك
. وقال تارابرين، لوكالة "سبوتنيك" إنه "هناك ما لا يقل عن 23 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة. أضف إلى ذلك تجميد الأصول المالية لأفغانستان من قبل الدول الغربية، أدى إلى تدهور ليس فقط القطاع المصرفي فقط، ولكن أيضًا الصناعة والزراعة ذات الصلة".
وأضاف تارابرين : "في ظل هذه الظروف الصعبة، تبقى زراعة الأفيون وإنتاج المخدرات مصدر الدخل الوحيد تقريبًا بالنسبة للسكان، وبالإضافة إلى الجفاف ونقص البذور والأسمدة، فإن الانتقال إلى زراعة المحاصيل القانونية يكاد أن يكون معدوما".
ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الـ11 شباط/ فبراير، على مرسوم يقضي بتجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني
في البنوك الأميركية.
واعتبر البنك المركزي الأفغاني أن قرار الرئيس الأمريكي تجميد الاحتياطي النقدي الأجنبي له، وإعادة تخصيصه لأغراض أخرى، غير عادل تجاه الشعب الأفغاني، مؤكدا أنه ليس من المقبول أن يتم دفع هذا الاحتياطي تحت شكل تعويضات ومساعدات إنسانية لآخرين، مطالبا بالإفراج عن هذا الاحتياطي.