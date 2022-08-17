https://sputnikarabic.ae/20220817/الدفاع-التركية-تعلن-تحييد-4-مسلحين-من-وحدات-حماية-الشعب-الكردية-في-عمليات-نبع-السلام-شمالي-سوريا-1066512065.html

الدفاع التركية تعلن تحييد 4 مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية في عمليات "نبع السلام" شمالي سوريا

الدفاع التركية تعلن تحييد 4 مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية في عمليات "نبع السلام" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، اليوم الأربعاء، تحييد 4 مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عمليات "نبع السلام" شمالي سوريا، التي أطلقتها عام... 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T10:23+0000

2022-08-17T10:23+0000

2022-08-17T10:23+0000

عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا

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أنطاكيا- سبوتنيك. وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت أمس الثلاثاء، مقتل 3 عسكريين تابعين لها وإصابة 6 آخرين بقصف الطيران التركي لنقاط عسكرية سورية.وذكرت الدفاع السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن "الطيران الحربي التركي قام بعد ظهر اليوم من الساعة 14:37 وحتى الساعة 15:00 [بالتوقيت المحلي] باستهداف بعض النقاط العسكرية في ريف حلب ما أسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ستة آخرين".وتابعت الدفاع السورية أن "القوات السورية المسلحة قامت بالرد على هذا العدوان واستهداف مواقعه وتدمير بعضها وإيقاع خسائر بشرية ومادية فيها، كما تم استهداف مواقع للمجموعات الإرهابية المسلحة وتدمير بعض نقاطهم ومراكز تدريبهم".وأكدت أنه "مع تزايد حدة الاستفزازات التي يمارسها النظام التركي، والاعتداءات المتكررة على مناطق مختلفة من الأراضي السورية نؤكد أن أي اعتداء على أي نقطة عسكرية لقواتنا المسلحة سيقابله الرد المباشر والفوري على كافة الجبهات".وأمس، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي وإصابة 4 آخرين إثر هجوم على مخفر حدودي بولاية أورفا جنوب شرقي البلاد.وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن بلاده تعتزم شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية لمكافحة "الإرهاب"، وإنشاء ما وصفها بـ "المنطقة الآمنة"؛ مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريباً.وتنفّذ تركيا عادة هجمات داخل العراق وسوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وحزب العمال الكردستاني التي تمتلك قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.وفيما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها؛ تؤكد دمشق أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.وبدأت تركيا التدخل عسكريا في سوريا في عام 2016، لمساندة قوات المعارضة السورية، ومواجهة القوات الكردية المتمركزة شمالي البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20200530/الدفاع-التركية-تحييد-5-إرهابيين-حاولوا-التسلل-إلى-منطقة-نبع-السلام-فيديو-1045570794.html

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عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, العالم