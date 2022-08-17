https://sputnikarabic.ae/20220817/الدفاع-التركية-4-سفن-تحمل-مواد-غذائية-تغادر-الموانئ-الأوكرانية-1066501991.html
الدفاع التركية: 4 سفن تحمل مواد غذائية تغادر الموانئ الأوكرانية
الدفاع التركية: 4 سفن تحمل مواد غذائية تغادر الموانئ الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن 4 سفن تحمل مواد غذائية غادرت الموانئ الأوكرانية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن شحنات الحبوب أيضا مستمرة كما هو مخطط... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T06:23+0000
2022-08-17T06:23+0000
2022-08-17T06:23+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104357/12/1043571256_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_a08907f3d2737d9610d7d5b100c14f27.jpg
وقالت الدفاع التركية في بيان، صباح اليوم، إن "شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية مستمرة كما هو مخطط لها".وأضافت: "ابتداءً من صباح اليوم، غادرت 4 سفن أخرى تحمل مسحوق عباد الشمس وزيت عباد الشمس والذرة من موانئ أوديسا وتشرنومورسك الأوكرانية".يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.وتتضمن الاتفاقية، التي وقّعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104357/12/1043571256_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_d51085388a66b0de888554e3b8424b7d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي
الدفاع التركية: 4 سفن تحمل مواد غذائية تغادر الموانئ الأوكرانية
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن 4 سفن تحمل مواد غذائية غادرت الموانئ الأوكرانية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن شحنات الحبوب أيضا مستمرة كما هو مخطط له.
وقالت الدفاع التركية في بيان، صباح اليوم، إن "شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية مستمرة كما هو مخطط لها".
وأضافت: "ابتداءً من صباح اليوم، غادرت 4 سفن أخرى تحمل مسحوق عباد الشمس وزيت عباد الشمس والذرة من موانئ أوديسا وتشرنومورسك الأوكرانية".
يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية
.
وتتضمن الاتفاقية، التي وقّعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.