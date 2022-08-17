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الدفاع التركية: 4 سفن تحمل مواد غذائية تغادر الموانئ الأوكرانية
الدفاع التركية: 4 سفن تحمل مواد غذائية تغادر الموانئ الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن 4 سفن تحمل مواد غذائية غادرت الموانئ الأوكرانية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن شحنات الحبوب أيضا مستمرة كما هو مخطط... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T06:23+0000
2022-08-17T06:23+0000
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وقالت الدفاع التركية في بيان، صباح اليوم، إن "شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية مستمرة كما هو مخطط لها".وأضافت: "ابتداءً من صباح اليوم، غادرت 4 سفن أخرى تحمل مسحوق عباد الشمس وزيت عباد الشمس والذرة من موانئ أوديسا وتشرنومورسك الأوكرانية".يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.وتتضمن الاتفاقية، التي وقّعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي

الدفاع التركية: 4 سفن تحمل مواد غذائية تغادر الموانئ الأوكرانية

06:23 GMT 17.08.2022
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن 4 سفن تحمل مواد غذائية غادرت الموانئ الأوكرانية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن شحنات الحبوب أيضا مستمرة كما هو مخطط له.
وقالت الدفاع التركية في بيان، صباح اليوم، إن "شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية مستمرة كما هو مخطط لها".
وأضافت: "ابتداءً من صباح اليوم، غادرت 4 سفن أخرى تحمل مسحوق عباد الشمس وزيت عباد الشمس والذرة من موانئ أوديسا وتشرنومورسك الأوكرانية".
يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.
وتتضمن الاتفاقية، التي وقّعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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