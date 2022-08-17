https://sputnikarabic.ae/20220817/الدفاع-الروسية-تدمير-عدد-كبير-من-الأسلحة-الأوكرانية-في-منطقة-خرسون-1066511310.html

الدفاع الروسية: تدمير عدد كبير من الأسلحة الأوكرانية في منطقة خيرسون

الدفاع الروسية: تدمير عدد كبير من الأسلحة الأوكرانية في منطقة خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير عدد كبير من المعدات والأسلحة والقضاء على عدد كبير من القوات الأوكرانية في محطة كالينيندورف في منطقة خيرسون. 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T10:05+0000

2022-08-17T10:05+0000

2022-08-17T10:42+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأضاف بيان وزارة الدفاع: "خلال النهار، تم استهداف تسع نقاط مراقبة، بما في ذلك اللواء الجوي 46 في منطقة قرية بيلايا كرينيتسا في منطقة خيرسون، ولواء المشاة الآلي 56 في منطقة ياسنوبرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولواء المشاة 28 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيكولاييف".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير أكثر من 3 آلاف قذيفة مدفعية ولغم وتحييد أكثر من 30 قوميًا متطرفًا خلال هجوم على مستودع للواء 95 الأوكراني بالقرب من سلافيانسك.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم تدمير أكثر من 3 آلاف قذيفة مدفعية ولغم من عيار 122 ملم، بالإضافة إلى القضاء على أكثر من 30 قوميًا نتيجة قصف مستودع ذخيرة للواء الهجوم 95 في منطقة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية بأسلحة عالية الدقة".وتابعت الوزارة: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير تسعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق كراماتورسك ونيكولايفكا وكراسنو في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالينوفكا في منطقة خاركوف وغولياي بول وسامويلوفكا في منطقة زابوروجيه وبيريزنيغوفاتوي في منطقة نيكولايف، بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات للوقود في مقاطعات خاركوف وبوغودوخوف وتشوغيف في منطقة خاركوف".كما أعلنت الدفاع الروسية أن الدفاع الجوي الروسي اعترض صاروخ "توتشكا-يو" بالقرب من دونيتسك وسبع قذائف من طراز "أوراغان" في مناطق أخرى من الجمهورية.وجاء في بيان الوزارة: "خلال النهار، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخًا باليستيًا من طراز "توتشكا-يو" في منطقة دونيتسك وسبع قذائف من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "أوراغان" في مناطق نيكولسكوي وستاخانوف في جمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أربع طائرات دون طيار في خيرسون ومنطقة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية.

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