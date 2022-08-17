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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
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الدفاع الروسية: تدمير عدد كبير من الأسلحة الأوكرانية في منطقة خيرسون
الدفاع الروسية: تدمير عدد كبير من الأسلحة الأوكرانية في منطقة خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير عدد كبير من المعدات والأسلحة والقضاء على عدد كبير من القوات الأوكرانية في محطة كالينيندورف في منطقة خيرسون. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T10:05+0000
2022-08-17T10:42+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف بيان وزارة الدفاع: "خلال النهار، تم استهداف تسع نقاط مراقبة، بما في ذلك اللواء الجوي 46 في منطقة قرية بيلايا كرينيتسا في منطقة خيرسون، ولواء المشاة الآلي 56 في منطقة ياسنوبرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولواء المشاة 28 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيكولاييف".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير أكثر من 3 آلاف قذيفة مدفعية ولغم وتحييد أكثر من 30 قوميًا متطرفًا خلال هجوم على مستودع للواء 95 الأوكراني بالقرب من سلافيانسك.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم تدمير أكثر من 3 آلاف قذيفة مدفعية ولغم من عيار 122 ملم، بالإضافة إلى القضاء على أكثر من 30 قوميًا نتيجة قصف مستودع ذخيرة للواء الهجوم 95 في منطقة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية بأسلحة عالية الدقة".وتابعت الوزارة: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير تسعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق كراماتورسك ونيكولايفكا وكراسنو في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالينوفكا في منطقة خاركوف وغولياي بول وسامويلوفكا في منطقة زابوروجيه وبيريزنيغوفاتوي في منطقة نيكولايف، بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات للوقود في مقاطعات خاركوف وبوغودوخوف وتشوغيف في منطقة خاركوف".كما أعلنت الدفاع الروسية أن الدفاع الجوي الروسي اعترض صاروخ "توتشكا-يو" بالقرب من دونيتسك وسبع قذائف من طراز "أوراغان" في مناطق أخرى من الجمهورية.وجاء في بيان الوزارة: "خلال النهار، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخًا باليستيًا من طراز "توتشكا-يو" في منطقة دونيتسك وسبع قذائف من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "أوراغان" في مناطق نيكولسكوي وستاخانوف في جمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أربع طائرات دون طيار في خيرسون ومنطقة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية.
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الدفاع الروسية: تدمير عدد كبير من الأسلحة الأوكرانية في منطقة خيرسون

10:05 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 10:42 GMT 17.08.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير عدد كبير من المعدات والأسلحة والقضاء على عدد كبير من القوات الأوكرانية في محطة كالينيندورف في منطقة خيرسون.
وأضاف بيان وزارة الدفاع: "خلال النهار، تم استهداف تسع نقاط مراقبة، بما في ذلك اللواء الجوي 46 في منطقة قرية بيلايا كرينيتسا في منطقة خيرسون، ولواء المشاة الآلي 56 في منطقة ياسنوبرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولواء المشاة 28 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيكولاييف".

وتابع البيان: "وصل عدد كبير من جنود الاحتياط في القوات المسلحة الأوكرانية وأسلحة ومعدات لتفريغها في محطة السكة الحديد".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير أكثر من 3 آلاف قذيفة مدفعية ولغم وتحييد أكثر من 30 قوميًا متطرفًا خلال هجوم على مستودع للواء 95 الأوكراني بالقرب من سلافيانسك.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم تدمير أكثر من 3 آلاف قذيفة مدفعية ولغم من عيار 122 ملم، بالإضافة إلى القضاء على أكثر من 30 قوميًا نتيجة قصف مستودع ذخيرة للواء الهجوم 95 في منطقة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية بأسلحة عالية الدقة".
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وتابعت الوزارة: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير تسعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق كراماتورسك ونيكولايفكا وكراسنو في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالينوفكا في منطقة خاركوف وغولياي بول وسامويلوفكا في منطقة زابوروجيه وبيريزنيغوفاتوي في منطقة نيكولايف، بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات للوقود في مقاطعات خاركوف وبوغودوخوف وتشوغيف في منطقة خاركوف".
كما أعلنت الدفاع الروسية أن الدفاع الجوي الروسي اعترض صاروخ "توتشكا-يو" بالقرب من دونيتسك وسبع قذائف من طراز "أوراغان" في مناطق أخرى من الجمهورية.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال النهار، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخًا باليستيًا من طراز "توتشكا-يو" في منطقة دونيتسك وسبع قذائف من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "أوراغان" في مناطق نيكولسكوي وستاخانوف في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أربع طائرات دون طيار في خيرسون ومنطقة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية.
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