https://sputnikarabic.ae/20220817/الدول-الغربية-تدعو-إلى-وصف-الماس-الروسي-بـالدموي-1066511015.html
الدول الغربية تدعو إلى وصف الماس الروسي بـ"الدموي"
الدول الغربية تدعو إلى وصف الماس الروسي بـ"الدموي"
دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا إلى وصف الماس الروسي بأنه "دموي" بسبب الأزمة في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T10:04+0000
2022-08-17T10:04+0000
2022-08-17T10:04+0000
العالم
روسيا
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وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، جورج كاجاتي، في رسالة، إن الدول الغربية اتخذت خطوات ضد الأحجار الكريمة الروسية لأن "عائدات إنتاج هذا [الماس] تعود بالفائدة على الدولة نفسها"، كما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".وذكرت الصحيفة أنه خلال اجتماع عملية كيمبرلي في بوتسوانا في يونيو/ حزيران، تمت مناقشة قضية الماس الروسي، لكن لم يتم تحقيق نتائج ملموسة بعد أن أعاقت روسيا والصين وبيلاروسيا العملية. بعد ذلك، بدأ المشاركون في الخلاف حول ما إذا كان ينبغي لروسيا أن تشارك في الجلسات، ولكن على أي حال، يجب اعتماد جميع القرارات في المنظمة بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء الثمانين.ووفقًا للتقرير، حظرت الولايات المتحدة استيراد الماس الخام الروسي بمجرد أن بدأت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا، لكن هناك ثغرة في القانون الأمريكي: الحظر يشمل فقط الأحجار الكريمة الخام، والتي تغير بلدها الأصلي بعد أن يخضع للتحول. أوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الماس الروسي لا يزال يدخل الولايات المتحدة، لأن روسيا تشحن أحجارها إلى الهند من أجل التلميع، وبالتالي تصبح من أصل هندي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الدول الغربية تدعو إلى وصف الماس الروسي بـ"الدموي"
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دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا إلى وصف الماس الروسي بأنه "دموي" بسبب الأزمة في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين.
وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، جورج كاجاتي، في رسالة، إن الدول الغربية اتخذت خطوات ضد الأحجار الكريمة الروسية لأن "عائدات إنتاج هذا [الماس] تعود بالفائدة على الدولة نفسها"، كما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".
وذكرت الصحيفة أنه خلال اجتماع عملية كيمبرلي في بوتسوانا في يونيو/ حزيران، تمت مناقشة قضية الماس الروسي، لكن لم يتم تحقيق نتائج ملموسة بعد أن أعاقت روسيا والصين وبيلاروسيا العملية. بعد ذلك، بدأ المشاركون في الخلاف حول ما إذا كان ينبغي لروسيا أن تشارك في الجلسات، ولكن على أي حال، يجب اعتماد جميع القرارات في المنظمة بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء الثمانين.
ووفقًا للتقرير، حظرت الولايات المتحدة استيراد الماس الخام الروسي بمجرد أن بدأت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا، لكن هناك ثغرة في القانون الأمريكي: الحظر يشمل فقط الأحجار الكريمة الخام، والتي تغير بلدها الأصلي بعد أن يخضع للتحول. أوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الماس الروسي لا يزال يدخل الولايات المتحدة، لأن روسيا تشحن أحجارها إلى الهند من أجل التلميع، وبالتالي تصبح من أصل هندي.