https://sputnikarabic.ae/20220817/الدوما-قدرات-الجيش-الأوكراني-القتالية-دمرت-1066500939.html
الدوما: قدرات الجيش الأوكراني القتالية دمرت
الدوما: قدرات الجيش الأوكراني القتالية دمرت
أعلن النائب ميخائيل شيريميت، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما) تدمير قدرات الجيش الأوكراني القتالية. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T04:43+0000
2022-08-17T04:43+0000
2022-08-17T04:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتم تدميرها في سياق العملية الخاصة الروسية. وقال النائب شيريميت لـ"سبوتنيك": وعمن يواجه محرري أوكرانيا من نظام الحكم الذي يديره متطرفون، حاليًا قال: "إن قواتنا المسلحة يواجهها اليوم الغرب متمثلا في عدد كبير من المرتزقة وخاصة القادمين من بريطانيا وبولندا، فضلا عن توريدات السلاح الواسعة المتواصلة".وبدأت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة الرئيسية المطروحة على منفذي العملية في تحرير منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، وتهيئة الظروف الكفيلة بتأمين روسيا ذاتها. وقد حررت قوات التحالف المتكوّن من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وروسيا، جمهورية لوغانسك بشكل كامل وأجزاء كبيرة من أراضي جمهورية دونيتسك والتي احتلتها قوات النظام الأوكراني في الفترة 2014 – 2015.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدوما: قدرات الجيش الأوكراني القتالية دمرت
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أعلن النائب ميخائيل شيريميت، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما) تدمير قدرات الجيش الأوكراني القتالية.
وتم تدميرها في سياق العملية الخاصة الروسية. وقال
النائب شيريميت لـ"سبوتنيك":
تم تدمير قدرات الجيش الأوكراني القتالية واحتياطاته.
وعمن يواجه محرري أوكرانيا من نظام الحكم الذي يديره متطرفون، حاليًا قال: "إن قواتنا المسلحة يواجهها اليوم الغرب متمثلا في عدد كبير من المرتزقة وخاصة القادمين من بريطانيا وبولندا، فضلا عن توريدات السلاح الواسعة المتواصلة".
وبدأت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة الرئيسية المطروحة على منفذي العملية في تحرير منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، وتهيئة الظروف الكفيلة بتأمين روسيا ذاتها. وقد حررت قوات التحالف المتكوّن من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وروسيا، جمهورية لوغانسك بشكل كامل وأجزاء كبيرة من أراضي جمهورية دونيتسك والتي احتلتها قوات النظام الأوكراني في الفترة 2014 – 2015.