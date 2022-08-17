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https://sputnikarabic.ae/20220817/الديوان-الملكي-الأردني-يعلن-خطوبة-ولي-العهد-1066545177.html
الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة ولي العهد
الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة ولي العهد
هنأ حساب الديوان الملكي الأردني على "تويتر" الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، بخطوبته من رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف، بحضور... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T18:54+0000
2022-08-17T18:54+0000
أخبار الأردن
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وجاء في التغريدة التي أرفقت مع مجموعة صور من الاحتفال "الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء".وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة آل سيف، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.
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أخبار الأردن
أخبار الأردن

الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة ولي العهد

18:54 GMT 17.08.2022
© AFP 2022 / YOUSEF ALLANموكب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يصل إلى الديوان الملكي الهاشمي في العاصمة عمان
موكب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يصل إلى الديوان الملكي الهاشمي في العاصمة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / YOUSEF ALLAN
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هنأ حساب الديوان الملكي الأردني على "تويتر" الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، بخطوبته من رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف، بحضور الملك الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله.
وجاء في التغريدة التي أرفقت مع مجموعة صور من الاحتفال "الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء".
وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة آل سيف، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.
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