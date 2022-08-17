الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة ولي العهد
© AFP 2022 / YOUSEF ALLANموكب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يصل إلى الديوان الملكي الهاشمي في العاصمة عمان
© AFP 2022 / YOUSEF ALLAN
هنأ حساب الديوان الملكي الأردني على "تويتر" الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، بخطوبته من رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف، بحضور الملك الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله.
وجاء في التغريدة التي أرفقت مع مجموعة صور من الاحتفال "الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء".
الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء pic.twitter.com/wdggYGDt47— RHC (@RHCJO) August 17, 2022
وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة آل سيف، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.