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https://sputnikarabic.ae/20220817/الرئيس-التونسي-قيس-سعيد-يصدق-على-الدستور-الجديد-للبلاد-1066548213.html
الرئيس التونسي قيس سعيد يصدق على الدستور الجديد للبلاد
الرئيس التونسي قيس سعيد يصدق على الدستور الجديد للبلاد
صدق رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، على الدستور الجديد للبلاد، وأذن بدخوله حيز التنفيذ، وذلك بعد يوم من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T20:54+0000
2022-08-17T21:57+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة "تونس أفريقيا للإنباء" الرسمية، اليوم الأربعاء أن الرئيس قيس سعيد "يختم الدستور الجديد للجمهورية ويأذن بإصداره".وأمس الثلاثاء، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية لاستفتاء 25 تموز/ يوليو الذي صوت فيه الشعب التونسي بالداخل والخارج لفائدة اعتماد دستور جديد للجمهورية التونسية، ودخوله حيز التنفيذ، حيث حمل اسم "دستور 25 جويلية 2022".وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي: "تصرح الهيئة بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية"، مضيفا: "يدخل الدستور الجديد حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره" في الجريدة الرسمية.ورفضت المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف صباح الثلاثاء الطعن الوحيد المقدم من "حزب آفاق تونس"، بعد أن رفضت في المرحلة الابتدائية ثلاثة طعون.وجاءت النتائج النهائية للاستفتاء مماثلة للنتائج الأولية التي أعلنت في 27 يوليو، وقد حصلت الإجابة بنعم على 94,6 بالمئة من الأصوات (2,8 مليون صوت)، وشارك في الاستفتاء نحو 30,5 بالمئة من إجمالي الناخبين الذين يناهز عددهم تسعة ملايين.
https://sputnikarabic.ae/20220817/تونس-الدستور-يدخل-حيز-التنفيذ-من-تاريخ-نشره-في-الجريدة-الرسمية-1066524549.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

الرئيس التونسي قيس سعيد يصدق على الدستور الجديد للبلاد

20:54 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 21:57 GMT 17.08.2022)
© AFP 2022 / -الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، 25 يوليو/ تموز 2022
الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، 25 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / -
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صدق رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، على الدستور الجديد للبلاد، وأذن بدخوله حيز التنفيذ، وذلك بعد يوم من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج استفتاء 25 يوليو/تموز.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة "تونس أفريقيا للإنباء" الرسمية، اليوم الأربعاء أن الرئيس قيس سعيد "يختم الدستور الجديد للجمهورية ويأذن بإصداره".
وأمس الثلاثاء، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية لاستفتاء 25 تموز/ يوليو الذي صوت فيه الشعب التونسي بالداخل والخارج لفائدة اعتماد دستور جديد للجمهورية التونسية، ودخوله حيز التنفيذ، حيث حمل اسم "دستور 25 جويلية 2022".
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
تونس... الدستور يدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
12:39 GMT
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي: "تصرح الهيئة بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية"، مضيفا: "يدخل الدستور الجديد حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره" في الجريدة الرسمية.
ورفضت المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف صباح الثلاثاء الطعن الوحيد المقدم من "حزب آفاق تونس"، بعد أن رفضت في المرحلة الابتدائية ثلاثة طعون.
وجاءت النتائج النهائية للاستفتاء مماثلة للنتائج الأولية التي أعلنت في 27 يوليو، وقد حصلت الإجابة بنعم على 94,6 بالمئة من الأصوات (2,8 مليون صوت)، وشارك في الاستفتاء نحو 30,5 بالمئة من إجمالي الناخبين الذين يناهز عددهم تسعة ملايين.
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