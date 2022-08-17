https://sputnikarabic.ae/20220817/الرئيس-الصيني-يظهر-علانية-لأول-مرة-منذ-الشهر-الماضي-بعد-سلسلة-اجتماعات-سرية-1066530934.html

الرئيس الصيني يظهر علانية لأول مرة منذ الشهر الماضي بعد سلسلة اجتماعات سرية

الرئيس الصيني يظهر علانية لأول مرة منذ الشهر الماضي بعد سلسلة اجتماعات سرية

ظهر الرئيس الصيني شي جين بينغ لأول مرة منذ أكثر من أسبوعين، في إشارة إلى انتهاء التجمع الصيفي السنوي السري للحزب الشيوعي على البحر الأصفر. 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T14:03+0000

2022-08-17T14:03+0000

2022-08-17T14:03+0000

الصين

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وعاد شي إلى الظهور في مدينة جينتشو بمقاطعة لياونينغ، أمس الثلاثاء، حيث حث المسؤولين في المنطقة الشمالية الشرقية على تسريع إعادة الهيكلة الصناعية وزار متحفا للاحتفال بانتصار حزبه في المراحل الأخيرة من الحرب الأهلية الصينية.كما أصدر الزعيم الصيني تعليمات بشأن السيطرة على الفيضانات، بعد أيام من وفاة سبعة أشخاص على الأقل في فيضانات مفاجئة في موقع سياحي خلاب في مقاطعة سيتشوان الغربية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".كما ظهر رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ من جديد هذا الأسبوع، حيث عقد اجتماعا في شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب الصين، وحث المسؤولين على المساعدة في تعزيز الاقتصاد، الذي يواجه ضغوطا بسبب تباطؤ القطاع العقاري وسياسات مكافحة الوباء.يشير هذا الظهور إلى نهاية المعتكف الصيفي السري للحزب الشيوعي. شوهد الرجلان آخر مرة علنا في 31 يوليو/ تموز خلال حدث في بكين للاحتفال بالذكرى 95 لتأسيس جيش التحرير الشعبي.من المرجح أن التجمع الذي ضم مسؤولين كبار آخرين واستمر لأسبوعين كان جاريا عندما تحدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بكين للقيام برحلتها التاريخية إلى تايوان.جاء الاجتماع أيضا عشية مؤتمر القيادة الذي يعقد مرتين كل عقد في وقت لاحق من هذا العام والذي من المقرر أن يمنح شي ما لا يقل عن خمس سنوات أخرى في السلطة.استخدم قادة الحزب الشيوعي منذ الأيام الأولى لماو تسي تونغ قوة التجمع السري في منتجع بيدايخه لبناء توافق في الآراء بشأن القرارات الرئيسية قبل اجتماعات أكبر.

https://sputnikarabic.ae/20220811/صحيفة-شي-حذر-بايدن-من-أزمة-كاملة-في-وقت-غير-مناسب-1066316390.html

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