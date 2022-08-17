https://sputnikarabic.ae/20220817/الرئيس-الفلسطيني-يغضب-المستشار-الألماني-بسبب-الهولوكوست-1066507653.html
الرئيس الفلسطيني يغضب المستشار الألماني بسبب "الهولوكوست"
الرئيس الفلسطيني يغضب المستشار الألماني بسبب "الهولوكوست"
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، عن شعوره بالغضب الشديد من تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي من وجهة نظره تقلل من المحرقة... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T08:59+0000
2022-08-17T08:59+0000
2022-08-17T08:59+0000
أخبار ألمانيا
أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس
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وقال شولتز عبر تويتر: "بالنسبة لنا نحن الألمان على وجه الخصوص، فإن أي محاولة لإضفاء الطابع النسبي على تفرد المحرقة أمر غير محتمل وغير مقبول".وتابع: "أشعر بالغضب الشديد من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس".وأتم قائلا: "إنني أدين أي محاولة لإنكار جرائم الهولوكوست".وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اتهم إسرائيل، مساء الثلاثاء، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين بارتكاب "محرقة" بحق الفلسطينيين.ووصل الرئيس الفلسطيني، مساء الاثنين، إلى برلين في زيارة رسمية لم تعلن مدتها.وقد بحث الجانبان التطورات السياسية في المنطقة، والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، والعلاقات الثنائية بين البلدين". كما ناقش عباس مع شولتز "سبل حماية حل الدولتين عبر مطالبة المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".
https://sputnikarabic.ae/20220816/المستشار-الألماني-يرفض-تعبير-الفصل-العنصري-خلال-مؤتمر-مع-الرئيس-الفلسطيني-1066489184.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس
أخبار ألمانيا, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس
الرئيس الفلسطيني يغضب المستشار الألماني بسبب "الهولوكوست"
تابعنا عبر
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، عن شعوره بالغضب الشديد من تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي من وجهة نظره تقلل من المحرقة "الهولوكوست".
وقال شولتز
عبر تويتر: "بالنسبة لنا نحن الألمان على وجه الخصوص، فإن أي محاولة لإضفاء الطابع النسبي على تفرد المحرقة أمر غير محتمل وغير مقبول".
وتابع: "أشعر بالغضب الشديد من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
وأتم قائلا: "إنني أدين أي محاولة لإنكار جرائم الهولوكوست".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس
قد اتهم إسرائيل، مساء الثلاثاء، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين بارتكاب "محرقة" بحق الفلسطينيين.
وصرّح عباس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أن إسرائيل ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعا فلسطينيا"، وعلق بقوله: "50 مجزرة 50 هولوكوست".
ووصل الرئيس الفلسطيني، مساء الاثنين، إلى برلين في زيارة رسمية لم تعلن مدتها.
وقد بحث الجانبان التطورات السياسية في المنطقة، والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، والعلاقات الثنائية بين البلدين".
كما ناقش عباس مع شولتز "سبل حماية حل الدولتين
عبر مطالبة المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".