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https://sputnikarabic.ae/20220817/الرئيس-المصري-يقبل-استقالة-محافظ-البنك-المركزي-طارق-عامر-ويعينه-مستشارا-لرئيس-الجمهورية-1066509264.html
الرئيس المصري يقبل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر ويعينه مستشارا لرئيس الجمهورية
الرئيس المصري يقبل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر ويعينه مستشارا لرئيس الجمهورية
أعلن التلفزيون المصري، صباح اليوم الأربعاء، "استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر من منصبه". 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T09:23+0000
2022-08-17T09:23+0000
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وقال التلفزيون المصري إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي"، مشيرا إلى أن الرئيس قبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي، مستشارا لرئيس الجمهورية.وكان البنك المركزي المصري نفى منذ أيام استقالة طارق عامر، محافظ البنك، وذلك تزامنا مع إجراء تعديل وزاري السبت الماضي.ووفقا لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، نفى جمال نجم، نائب أول محافظ البنك المركزي المصري، ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه.وقال في بيان صحفي، إن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل 2023، مضيفا أنه وفقا للدستور فإن تكليف محافظ البنك واستمراره يصدر بقرار من رئيس الجمهورية فقط.وأوضح أن مثل هذه الشائعات تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك العاملة، خاصة في ظل دور البنك في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة.
https://sputnikarabic.ae/20220813/بعد-أنباء-عن-تعديل-وزاري-مصر-تنفي-استقالة-محافظ-البنك-المركزي-1066355624.html
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أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس المصري يقبل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر ويعينه مستشارا لرئيس الجمهورية

09:23 GMT 17.08.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIمحافظ البنك المركزي طارق عامر
محافظ البنك المركزي طارق عامر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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أعلن التلفزيون المصري، صباح اليوم الأربعاء، "استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر من منصبه".
وقال التلفزيون المصري إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي"، مشيرا إلى أن الرئيس قبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
بعد أنباء عن تعديل وزاري... مصر تنفي استقالة محافظ البنك المركزي
13 أغسطس, 07:16 GMT
وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي، مستشارا لرئيس الجمهورية.
وكان البنك المركزي المصري نفى منذ أيام استقالة طارق عامر، محافظ البنك، وذلك تزامنا مع إجراء تعديل وزاري السبت الماضي.
ووفقا لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، نفى جمال نجم، نائب أول محافظ البنك المركزي المصري، ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه.
وقال في بيان صحفي، إن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل 2023، مضيفا أنه وفقا للدستور فإن تكليف محافظ البنك واستمراره يصدر بقرار من رئيس الجمهورية فقط.
وأوضح أن مثل هذه الشائعات تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك العاملة، خاصة في ظل دور البنك في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة.
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