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https://sputnikarabic.ae/20220817/السعودية-إحباط-تهريب-أكثر-من-مليوني-قرص-مخدر-لداخل-المملكة-1066512716.html
السعودية... إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر لداخل المملكة
السعودية... إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر لداخل المملكة
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، إحباط محاولة تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر من مادة الإمفيتامين. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
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2022-08-17T10:31+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأنه تم إحباط محاولة تهريب (2,250,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر عبر ميناء جدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وقال النجيدي، إن عملية الإحباط جاءت في إطار المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.وأضاف أنه المخدرات تم ضبطها مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبلها، مقيم من الجنسية السورية في مدينة الرياض، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم

السعودية... إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر لداخل المملكة

10:31 GMT 17.08.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmadضبط شحنة مخدرات في درعا أثناء محاولة تهريبها نحو الأراضي الأردنية
ضبط شحنة مخدرات في درعا أثناء محاولة تهريبها نحو الأراضي الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmad
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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، إحباط محاولة تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر من مادة الإمفيتامين.
وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأنه تم إحباط محاولة تهريب (2,250,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر عبر ميناء جدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال النجيدي، إن عملية الإحباط جاءت في إطار المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.
وأضاف أنه المخدرات تم ضبطها مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبلها، مقيم من الجنسية السورية في مدينة الرياض، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
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