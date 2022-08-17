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https://sputnikarabic.ae/20220817/السعودية-تؤكد-مقتل-أحد-مواطنيها-في-تونس-1066504600.html
السعودية تؤكد مقتل أحد مواطنيها في تونس
السعودية تؤكد مقتل أحد مواطنيها في تونس
أكدت السفارة السعودية في تونس، اليوم الأربعاء، أنها "تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ مقتل مواطن سعودي أثناء وجوده في مدينة بنزرت في تونس". 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T07:33+0000
2022-08-17T07:33+0000
أخبار تونس اليوم
أخبار السعودية اليوم
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وقالت السفارة في بيان لها، إن "الفقيد قتل على يد شقيق زوجته التونسية، والقضية منظورة في المحاكم التونسية"، مشيرة إلى أنها "استكملت كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات التونسية، ونقل جثمان الفقيد إلى المملكة".وبيّنت السفارة أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المعنية مجريات القضية المنظورة في القضاء، وأنها على ثقة تامة بعدالة القضاء التونسي.وكانت إذاعة "إي إف إم" التونسية نقلت عن مصادر مطلعة، قولها إن "الخليجي الذي تعرض للقتل بواسطة شاب في مدينة ‏بنزرت التونسية، هو سعودي الجنسية مقيم في قطر، كان قد تعرف على فتاة تونسية في بلده، حيث تزوجها عرفيا، وكان يلتقيها سرا في تونس.وأضافت الإذاعة التونسية أن الرجل الخليجي تعرض للقتل بواسطة شقيق زوجته بدافع من أصدقائه، الذين أخبروه أن شقيقته على علاقة عاطفية بشخص أجنبي.وكانت السفارة القطرية في تونس نفت، الخميس الماضي، صحة ما تداولته وسائل إعلامية بأن الرجل الخليجي الذي قتل في مدينة بنزرت التونسية هو قطري الجنسية.وتعرّض رجل خليجي للذبح من قبل شاب أمام المارة في مدينة بنزرت، أمس الأربعاء، وفقا لما أوردته قناة "نسمة" التونسية. وأضافت أنه وفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الشاب أقدم على قتل الرجل الخليجي، بعدما اكتشف أنه كان على علاقة بشقيقته.وأمرت النيابة العمومية بنقل جثمان الرجل الخليجي إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة في بنزرت، وتشريحها لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وكذلك حبس المشتبه فيه على ذمة التحقيق.
أخبار تونس اليوم
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أخبار تونس اليوم, أخبار السعودية اليوم
أخبار تونس اليوم, أخبار السعودية اليوم

السعودية تؤكد مقتل أحد مواطنيها في تونس

07:33 GMT 17.08.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEعلم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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أكدت السفارة السعودية في تونس، اليوم الأربعاء، أنها "تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ مقتل مواطن سعودي أثناء وجوده في مدينة بنزرت في تونس".
وقالت السفارة في بيان لها، إن "الفقيد قتل على يد شقيق زوجته التونسية، والقضية منظورة في المحاكم التونسية"، مشيرة إلى أنها "استكملت كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات التونسية، ونقل جثمان الفقيد إلى المملكة".
وبيّنت السفارة أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المعنية مجريات القضية المنظورة في القضاء، وأنها على ثقة تامة بعدالة القضاء التونسي.
وكانت إذاعة "إي إف إم" التونسية نقلت عن مصادر مطلعة، قولها إن "الخليجي الذي تعرض للقتل بواسطة شاب في مدينة ‏بنزرت التونسية، هو سعودي الجنسية مقيم في قطر، كان قد تعرف على فتاة تونسية في بلده، حيث تزوجها عرفيا، وكان يلتقيها سرا في تونس.
وأضافت الإذاعة التونسية أن الرجل الخليجي تعرض للقتل بواسطة شقيق زوجته بدافع من أصدقائه، الذين أخبروه أن شقيقته على علاقة عاطفية بشخص أجنبي.
وكانت السفارة القطرية في تونس نفت، الخميس الماضي، صحة ما تداولته وسائل إعلامية بأن الرجل الخليجي الذي قتل في مدينة بنزرت التونسية هو قطري الجنسية.
وتعرّض رجل خليجي للذبح من قبل شاب أمام المارة في مدينة بنزرت، أمس الأربعاء، وفقا لما أوردته قناة "نسمة" التونسية. وأضافت أنه وفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الشاب أقدم على قتل الرجل الخليجي، بعدما اكتشف أنه كان على علاقة بشقيقته.
وأمرت النيابة العمومية بنقل جثمان الرجل الخليجي إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة في بنزرت، وتشريحها لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وكذلك حبس المشتبه فيه على ذمة التحقيق.
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