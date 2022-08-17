عربي
https://sputnikarabic.ae/20220817/السفير-الروسي-لدى-صربيا-يؤكد-أن-الأخيرة-سترد-بحزم-على-أي-استفزاز-جديد-في-كوسوفو-1066533099.html
السفير الروسي لدى صربيا يؤكد أن الأخيرة سترد بحزم على أي استفزاز جديد في كوسوفو
السفير الروسي لدى صربيا يؤكد أن الأخيرة سترد بحزم على أي استفزاز جديد في كوسوفو
قال السفير الروسي لدى صربيا ألكسندر بوتسان-خارتشينكو، اليوم الأربعاء، إنه في حالة حدوث تصعيد آخر في كوسوفو، فإن بلغراد سترد بشكل حاسم، مضيفا أن الوضع هادئ حتى... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T14:35+0000
2022-08-17T14:35+0000
صربيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050270969_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_c187ed349de00a0f6456862f859ec032.jpg
وقال خارتشينكو على الهواء من قناة "روسيا 24": "هناك حالة ترقب، ليست خارجية، أي أن كل شيء هادئ تمامًا في الشوارع ويتم الالتزام بالنظام، ولكن هناك تأهب في العقول واستعداد الصرب للدفاع مرة أخرى، وربما بشكل أكثر حسماً، وفي حالة تكرار بريشتينا لتلك الأعمال بتواطؤ "القوات من أجل كوسوفو" مع الغرب، فإن رد الصرب سيكون حاسمًا للغاية، وفي حالة حدوث نوع من العنف ضد صرب كوسوفو فإن بلغراد ستقف للدفاع ولن تقف مكتوفة اليدين".ودعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، كارولينا زيادة، قيادة صربيا وسلطات جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد إلى اتخاذ نهج بناء لإيجاد حل وسط في المفاوضات المقبلة بوساطة الاتحاد الأوروبي.وقالت زيادة: "إن مناخ الحوار الحقيقي له أهمية رئيسية، ويجب على الأطراف العمل على حل القضايا المفتوحة بثقة، باستخدام الدروس المستفادة على مدى السنوات الـ 11 الماضية لاستكمال نتائج المفاوضات التي حققها الاتحاد الأوروبي بشق الأنفس".وشدد رئيس بعثة الأمم المتحدة على أن الحوار والتسوية يشكلان السبيل الوحيد "للاستقرار والازدهار للجميع".
https://sputnikarabic.ae/20220802/الرئيس-البيلاروسي-صربيا-لا-تتمكن-من-الجلوس-على-3-كراسي-1065891454.html
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050270969_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_e271e20580e8f7b04c49f724e73e102a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
صربيا, روسيا
صربيا, روسيا

السفير الروسي لدى صربيا يؤكد أن الأخيرة سترد بحزم على أي استفزاز جديد في كوسوفو

14:35 GMT 17.08.2022
© Sputnik . VETALY TEMKEV / الذهاب إلى بنك الصورجنود الجيش الصربي خلال مشاركتهم في مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا وبيلاروسيا
جنود الجيش الصربي خلال مشاركتهم في مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا وبيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . VETALY TEMKEV
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال السفير الروسي لدى صربيا ألكسندر بوتسان-خارتشينكو، اليوم الأربعاء، إنه في حالة حدوث تصعيد آخر في كوسوفو، فإن بلغراد سترد بشكل حاسم، مضيفا أن الوضع هادئ حتى الآن.
وقال خارتشينكو على الهواء من قناة "روسيا 24": "هناك حالة ترقب، ليست خارجية، أي أن كل شيء هادئ تمامًا في الشوارع ويتم الالتزام بالنظام، ولكن هناك تأهب في العقول واستعداد الصرب للدفاع مرة أخرى، وربما بشكل أكثر حسماً، وفي حالة تكرار بريشتينا لتلك الأعمال بتواطؤ "القوات من أجل كوسوفو" مع الغرب، فإن رد الصرب سيكون حاسمًا للغاية، وفي حالة حدوث نوع من العنف ضد صرب كوسوفو فإن بلغراد ستقف للدفاع ولن تقف مكتوفة اليدين".
ودعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، كارولينا زيادة، قيادة صربيا وسلطات جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد إلى اتخاذ نهج بناء لإيجاد حل وسط في المفاوضات المقبلة بوساطة الاتحاد الأوروبي.
جنود الناتو يستقبلون سائق شاحنة بالقرب من بلدة زوبين بوتوك، الحدود بين صربيا وجمهورية كوسوفو 1 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
الرئيس البيلاروسي: صربيا لا تتمكن من الجلوس على 3 كراسي
2 أغسطس, 10:09 GMT

وقالت الخدمة الصحفية لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو: "عشية الاجتماع رفيع المستوى بين بلغراد وبريشتينا في بروكسل، دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو كارولينا زيادة الأطراف إلى المشاركة البناءة ودعم الحوار تحت رعاية الاتحاد الأوروبي".

وقالت زيادة: "إن مناخ الحوار الحقيقي له أهمية رئيسية، ويجب على الأطراف العمل على حل القضايا المفتوحة بثقة، باستخدام الدروس المستفادة على مدى السنوات الـ 11 الماضية لاستكمال نتائج المفاوضات التي حققها الاتحاد الأوروبي بشق الأنفس".
وشدد رئيس بعثة الأمم المتحدة على أن الحوار والتسوية يشكلان السبيل الوحيد "للاستقرار والازدهار للجميع".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала