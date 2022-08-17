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https://sputnikarabic.ae/20220817/الشرطة-البريطانية-تحقق-مع-رونالدو-وتحذره-بعد-تحطيم-هاتف-مشجع-إيفرتون-1066546706.html
الشرطة البريطانية تحقق مع رونالدو وتحذره بعد تحطيم هاتف مشجع إيفرتون
الشرطة البريطانية تحقق مع رونالدو وتحذره بعد تحطيم هاتف مشجع إيفرتون
فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم "مانشستر يونايتد" الإنجليزي، بسبب واقعة مع أحد المشجعين، جرى تداول فيديو لها على... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T19:49+0000
2022-08-17T19:51+0000
رياضة
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واستدعت الشرطة، اليوم الأربعاء، المهاجم البرتغالي البالغ 37 عاما، على خلفية تحطيمه هاتف أحد مشجعي "إيفرتون" في ختام مباراة من الموسم الماضي، انتهت بهزيمة "الشياطين الحمر" في إيفرتون، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.واستمعت الشرطة إلى رونالدو المتهم بالاعتداء و"الضرر الإجرامي"، ووجهت له تحذيرا. وبموجب القانون البريطاني، تطلق الشرطة التحذير إذا كانت الجريمة صغيرة واعترف الشخص بارتكابها.والتحذير الشرطي يعني أن الشخص عليه تلبية التزام محدد.وصرحت شرطة ميرسيسايد اليوم أن ”الأمر استكمل الآن".كان أفراد شرطة قد التقوا باللاعب البالغ من العمر 37 عاما على صلة باعتداء وضرر إجرامي بعد الواقعة في غوديسون بارك يوم 9 أبريل/ نيسان من العام الماضي.بعد الواقعة، أصدر رونالدو اعتذارا بوسائل التواصل الاجتماعي بسبب "انفجاره" ودعا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد "كبادرة للعب الحسن والروح الرياضية".
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رياضة
رياضة

الشرطة البريطانية تحقق مع رونالدو وتحذره بعد تحطيم هاتف مشجع إيفرتون

19:49 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 19:51 GMT 17.08.2022)
© AFP 2022 / GLYN KIRKالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRK
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فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم "مانشستر يونايتد" الإنجليزي، بسبب واقعة مع أحد المشجعين، جرى تداول فيديو لها على الإنترنت.
واستدعت الشرطة، اليوم الأربعاء، المهاجم البرتغالي البالغ 37 عاما، على خلفية تحطيمه هاتف أحد مشجعي "إيفرتون" في ختام مباراة من الموسم الماضي، انتهت بهزيمة "الشياطين الحمر" في إيفرتون، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
واستمعت الشرطة إلى رونالدو المتهم بالاعتداء و"الضرر الإجرامي"، ووجهت له تحذيرا.
وبموجب القانون البريطاني، تطلق الشرطة التحذير إذا كانت الجريمة صغيرة واعترف الشخص بارتكابها.
والتحذير الشرطي يعني أن الشخص عليه تلبية التزام محدد.
وصرحت شرطة ميرسيسايد اليوم أن ”الأمر استكمل الآن".
كان أفراد شرطة قد التقوا باللاعب البالغ من العمر 37 عاما على صلة باعتداء وضرر إجرامي بعد الواقعة في غوديسون بارك يوم 9 أبريل/ نيسان من العام الماضي.
بعد الواقعة، أصدر رونالدو اعتذارا بوسائل التواصل الاجتماعي بسبب "انفجاره" ودعا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد "كبادرة للعب الحسن والروح الرياضية".
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