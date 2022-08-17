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https://sputnikarabic.ae/20220817/الصحة-العالمية-أزمة-تيغراي-هي-أسوأ-كارثة-على-وجه-الأرض-1066547389.html
"الصحة العالمية": أزمة تيغراي هي أسوأ كارثة على وجه الأرض
"الصحة العالمية": أزمة تيغراي هي أسوأ كارثة على وجه الأرض
وصف رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأزمة المستمرة في منطقة تيغراي الإثيوبية بأنها "أسوأ كارثة على سطح الأرض". 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T20:37+0000
2022-08-17T20:37+0000
منظمة الصحة العالمية
العمليات العسكرية في تيغراي
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وفي بيان مؤثر خلال مؤتمر صحفي، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي ينحدر من تيغراي إن الوضع الناجم عن الصراع في المنطقة هو الأسوأ من أي أزمة إنسانية أخرى في العالم، بحسب "فرانس برس".وأكد أن سكان تيغراي البالغ عددهم 6 ملايين نسمة معزولون بشكل أساسي عن العالم "تحت حصار" منذ 21 شهرا.وتابع رئيس منظمة الصحة العالمية: "ربما السبب هو لون بشرة الناس في تيغراي ''.وأشار تيدروس إلى أن سكان تيغراي يواجهون أوبئة متعددة كالملاريا والكوليرا والإسهال وأمراض أخرى.وكان النزاع قد اندلع في تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 عندما شن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عملية عسكرية في المنطقة للإطاحة بالسلطات المحلية في المنطقة بقياد جبهة تحرير شعب تيغراي، بعد أن اتهمها بمهاجمة معسكرات الجيش الاتحادي.وفي مارس/ آذار الماضي توقف القتال إثر إعلان هدنة إنسانية ما سمح باستئناف المساعدات الدولية إلى تيغراي.لكن رئيس منظمة الصحة العالمية يقول إن المواد الغذائية والأدوية تصل إلى المنطقة بكميات ضئيلة.
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منظمة الصحة العالمية, العمليات العسكرية في تيغراي
منظمة الصحة العالمية, العمليات العسكرية في تيغراي

"الصحة العالمية": أزمة تيغراي هي أسوأ كارثة على وجه الأرض

20:37 GMT 17.08.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASقوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
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وصف رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأزمة المستمرة في منطقة تيغراي الإثيوبية بأنها "أسوأ كارثة على سطح الأرض".
وفي بيان مؤثر خلال مؤتمر صحفي، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي ينحدر من تيغراي إن الوضع الناجم عن الصراع في المنطقة هو الأسوأ من أي أزمة إنسانية أخرى في العالم، بحسب "فرانس برس".
جثة شاب قال شهود إن الأمن أطلق عليه النار لخرقه حظر التجول في ميكيلي- تيغراي في 27 فبراير 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
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وأكد أن سكان تيغراي البالغ عددهم 6 ملايين نسمة معزولون بشكل أساسي عن العالم "تحت حصار" منذ 21 شهرا.
وأضاف: "لم أسمع في الأشهر القليلة الماضية أي رئيس دولة في أي مكان يتحدث عن وضع تيغراي، خاصة في دول العالم المتقدمة. لماذا؟".
وتابع رئيس منظمة الصحة العالمية: "ربما السبب هو لون بشرة الناس في تيغراي ''.
وأشار تيدروس إلى أن سكان تيغراي يواجهون أوبئة متعددة كالملاريا والكوليرا والإسهال وأمراض أخرى.
وكان النزاع قد اندلع في تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 عندما شن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عملية عسكرية في المنطقة للإطاحة بالسلطات المحلية في المنطقة بقياد جبهة تحرير شعب تيغراي، بعد أن اتهمها بمهاجمة معسكرات الجيش الاتحادي.
وفي مارس/ آذار الماضي توقف القتال إثر إعلان هدنة إنسانية ما سمح باستئناف المساعدات الدولية إلى تيغراي.
لكن رئيس منظمة الصحة العالمية يقول إن المواد الغذائية والأدوية تصل إلى المنطقة بكميات ضئيلة.
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