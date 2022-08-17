https://sputnikarabic.ae/20220817/الصحة-العالمية-تسجيل-35-ألف-إصابة-بجدري-القردة-أغلبها-في-أوروبا-والأمريكتين-1066531198.html
الصحة العالمية: تسجيل 35 ألف إصابة بجدري القردة أغلبها في أوروبا والأمريكتين
الصحة العالمية: تسجيل 35 ألف إصابة بجدري القردة أغلبها في أوروبا والأمريكتين
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس جدري القردة حول العالم بلغ نحو 35... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T14:06+0000
2022-08-17T14:06+0000
2022-08-17T14:06+0000
جدري القردة
منظمة الصحة العالمية
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القاهرة - سبوتنيك. وكشف غيبريسوس خلال إفادة صحفية حول مرض جدري القدرة وفيروس كورونا أنه "حتى الآن تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بتسجيل أكثر من 35 ألف حالة إصابة بفيروس جدري القردة من 92 دولة ومنطقة بجانب 12 حالة وفاة".وأوضح غيبريسوس أنه تم تسجيل حوالي 7500 حالة إصابة بفيروس جدري القردة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 20% عن الأسبوع الذي سبقه، لافتا إلى أن أغلب الإصابات تم تسجيلها في قارة أوروبا والأميركتين، بين الرجال الشواذ جنسيا.وفي وقت سابق، دعت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، الجمهور إلى المساعدة في التوصل إلى تسمية أقل "وصمة" لمرض "جدري القردة".وأرفقت "الصحة العالمية" استشارة مفتوحة للجمهور بشأن تقديم تسمية مقترحة لـ"جدري القردة" من خلال رابط إليكتروني، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وأشارت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فضيلة شايب، في تصريحات للصحفيين في جنيف إلى أن "جدري القردة البشري" هو أفضل التسميات الحالية للمرض.
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جدري القردة, منظمة الصحة العالمية
جدري القردة, منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية: تسجيل 35 ألف إصابة بجدري القردة أغلبها في أوروبا والأمريكتين
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس جدري القردة حول العالم بلغ نحو 35 ألف حالة، أغلبها في أوروبا والأمريكتين.
القاهرة - سبوتنيك
. وكشف غيبريسوس خلال إفادة صحفية حول مرض جدري القدرة وفيروس كورونا أنه "حتى الآن تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بتسجيل أكثر من 35 ألف حالة إصابة بفيروس جدري القردة من 92 دولة ومنطقة بجانب 12 حالة وفاة".
وأوضح غيبريسوس أنه تم تسجيل حوالي 7500 حالة إصابة بفيروس جدري القردة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 20% عن الأسبوع الذي سبقه، لافتا إلى أن أغلب الإصابات تم تسجيلها في قارة أوروبا والأميركتين، بين الرجال الشواذ جنسيا.
وفي وقت سابق، دعت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، الجمهور إلى المساعدة في التوصل إلى تسمية أقل "وصمة" لمرض "جدري القردة".
وأرفقت "الصحة العالمية" استشارة مفتوحة للجمهور بشأن تقديم تسمية مقترحة لـ"جدري القردة
" من خلال رابط إليكتروني، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
وأشارت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فضيلة شايب، في تصريحات للصحفيين في جنيف إلى أن "جدري القردة البشري" هو أفضل التسميات الحالية للمرض.