https://sputnikarabic.ae/20220817/الصين-تقدر-موقف-الرئيس-الروسي-من-زيارة-بيلوسي-لتايوان-1066509016.html
الصين تقدر موقف الرئيس الروسي من زيارة بيلوسي لتايوان
الصين تقدر موقف الرئيس الروسي من زيارة بيلوسي لتايوان
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، إن الصين تقدر بشدة تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن زيارة رئيسة... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T09:16+0000
2022-08-17T09:16+0000
2022-08-17T09:16+0000
الصين
روسيا
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في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة ألقاها أمام المشاركين والضيوف في مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، إن زيارة بيلوسي إلى تايوان لم تكن مجرد رحلة لشخص سياسي غير مسؤول، بل كانت مظاهرة وقحة لعدم احترام السيادة من بلدان أخرى، واستفزازا مخططا بعناية. ووفقا له، حاولت الولايات المتحدة مرة أخرى عمدا صب الزيت على النار وإثارة الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وقال الدبلوماسي الصيني عندما طلب منه التعليق على تصريحات الرئيس الروسي: "تقدر الصين بشدة الموقف الذي عبّر عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". وأكد أن الصين مستعدة لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لدعم أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشكل مشترك والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وكانت زيارة بيلوسي لتايوان يومي 2 و 3 أغسطس/آب، هي أول زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان منذ عام 1997، ما يجعلها أعلى مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ 25 عامًا.
https://sputnikarabic.ae/20220817/الخارجية-الروسية-المواجهة-المحتملة-بين-أمريكا-والصين-بشأن-تايوان-تؤدي-إلى-تفاقم-الوضع-الاقتصادي-1066505977.html
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الصين, روسيا
الصين تقدر موقف الرئيس الروسي من زيارة بيلوسي لتايوان
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، إن الصين تقدر بشدة تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان كانت استفزازا مخطط له بعناية.
في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة ألقاها أمام المشاركين والضيوف في مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، إن زيارة بيلوسي إلى تايوان لم تكن مجرد رحلة لشخص سياسي غير مسؤول، بل كانت مظاهرة وقحة لعدم احترام السيادة من بلدان أخرى، واستفزازا مخططا بعناية. ووفقا له، حاولت الولايات المتحدة مرة أخرى عمدا صب الزيت على النار وإثارة الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقال الدبلوماسي الصيني عندما طلب منه التعليق على تصريحات الرئيس الروسي: "تقدر الصين بشدة الموقف الذي عبّر عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
كما أشار إلى أنه منذ زيارة بيلوسي لتايوان، أعربت أكثر من 170 دولة عن نزاهتها، وأكدت التزامها بمبدأ "الصين الواحدة"، ودعم جهود الصين لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، قائلا: "تصريحات الرئيس بوتين الأخيرة التي ذكرتها هي تجسيد لمستوى عال من التعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا، فضلا عن إظهار الدعم المتبادل الثابت من البلدين في القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية لكل جانب".
وأكد أن الصين مستعدة لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لدعم أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشكل مشترك والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وكانت زيارة بيلوسي لتايوان يومي 2 و 3 أغسطس/آب، هي أول زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان منذ عام 1997، ما يجعلها أعلى مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ 25 عامًا.