https://sputnikarabic.ae/20220817/القبض-على-4-مسؤولين-في-أولمبياد-طوكيو-بتهمة-الرشوة-1066524995.html
القبض على 4 مسؤولين في أولمبياد طوكيو بتهمة الرشوة
القبض على 4 مسؤولين في أولمبياد طوكيو بتهمة الرشوة
ألقت الشرطة اليابانية، القبض على أحد الأعضاء التنفيذيين في اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين، بتهمة الرشوة. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T12:38+0000
2022-08-17T12:38+0000
2022-08-17T12:38+0000
أولمبياد طوكيو 2020
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وأعلنت الشرطة اليابانية، اليوم الأربعاء، أنه تم إيقاف أحد أعضاء مجلس إدارة أولمبياد طوكيو للاشتباه في تلقيه رشوة إلى جانب ثلاثة رجال آخرين على صلة بالجريمة، بحسب شبكة "فرانس 24".وتم القبض على هارويوكي تاكاهاشي، البالغ من العمر 78 عاما، بتهمة تلقي 380 ألف دولار كرشوة من سلسلة متاجر الألبسة "أوكي هولدينغز"، إحدى الشركات الراعية لأولمبياد 2020 الذي أقيم في صيف 2021 بعد إرجائه لعام بسبب جائحة فيروس كورونا.كما ألقي القبض على المسؤول الياباني، بصحبة رئيس "أوكي هولدينغز"، هيرونوري أوكي، 83 عاما، ومديرين تنفيذيين آخرين من شركة الألبسة.ويواجه تاكاهاشي تهمة قبول الرشوة التي "يفهم منها على أنها كانت تعني أموال الشكر على المعاملة المفيدة والتفضيلية" التي منحها لأوكي.
https://sputnikarabic.ae/20220216/تفاصيل-أولمبياد-بكين-2022-1058679795.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أولمبياد طوكيو 2020
القبض على 4 مسؤولين في أولمبياد طوكيو بتهمة الرشوة
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ألقت الشرطة اليابانية، القبض على أحد الأعضاء التنفيذيين في اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين، بتهمة الرشوة.
وأعلنت الشرطة اليابانية، اليوم الأربعاء، أنه تم إيقاف أحد أعضاء مجلس إدارة أولمبياد طوكيو للاشتباه في تلقيه رشوة إلى جانب ثلاثة رجال آخرين على صلة بالجريمة، بحسب شبكة
"فرانس 24".
وتم القبض على هارويوكي تاكاهاشي، البالغ من العمر 78 عاما، بتهمة تلقي 380 ألف دولار كرشوة من سلسلة متاجر الألبسة "أوكي هولدينغز"، إحدى الشركات الراعية لأولمبياد 2020 الذي أقيم في صيف 2021 بعد إرجائه لعام بسبب جائحة فيروس كورونا
.
كما ألقي القبض على المسؤول الياباني، بصحبة رئيس "أوكي هولدينغز"، هيرونوري أوكي، 83 عاما، ومديرين تنفيذيين آخرين من شركة الألبسة.
ويواجه تاكاهاشي تهمة قبول الرشوة التي "يفهم منها على أنها كانت تعني أموال الشكر على المعاملة المفيدة والتفضيلية" التي منحها لأوكي.