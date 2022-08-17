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https://sputnikarabic.ae/20220817/القضاء-السعودي-يصدر-حكما-بمنح-موظف-شهادة-نهاية-خدمة-لا-تسيء-لسمعته-مهما-كانت-مبررات-إنهاء-عمله-1066504212.html
القضاء السعودي يصدر حكما بمنح موظف شهادة نهاية خدمة لا تسيء لسمعته مهما كانت مبررات إنهاء عمله
القضاء السعودي يصدر حكما بمنح موظف شهادة نهاية خدمة لا تسيء لسمعته مهما كانت مبررات إنهاء عمله
أصدر القضاء السعودي حكما بإلزام إحدى الشركات بإعطاء شهادة نهاية خدمة لأحد الموظفين على أن تكون "دون مقابل"، وألا تتضمن ما يسيء إلى سمعته مهما كانت مبررات إنهاء... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T07:23+0000
2022-08-17T07:23+0000
السعودية
مجتمع
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وحسب صحيفة "عكاظ"، تقدم الموظف بدعوى يشير فيها إلى إنهاء الشركة لخدماته بدعوى إغلاق أحد فروعها، دون أن تسلمه مكافأة نهاية الخدمة، وبعض رواتبه، وشهادة الخدمة. ودعم الموظف مطالبه بخطاب ورده من إدارة الموارد البشرية في الشركة يشير إلى الاستغناء عنه، مطالباً بتعويض عن الفصل غير المشروع، وذلك ما يعادل راتب شهرين وفق قانون العمل.من جانبه، طلب قاضي المحكمة العمالية في الرياض من الشركة الرد على المطالبات، إلا أنها تجاهلت الرد.ورأت المحكمة أن حصول الموظف على شهادة نهاية خدمة تهدف لتيسر حصوله على عمل جديد، على أن تتضمن تاريخ الالتحاق وتاريخ نهاية العلاقة العمالية والمهنة التي كان يشغلها، ومقدار الأجر الأخير الذي كان يتقاضاه.
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السعودية, مجتمع
السعودية, مجتمع

القضاء السعودي يصدر حكما بمنح موظف شهادة نهاية خدمة لا تسيء لسمعته مهما كانت مبررات إنهاء عمله

07:23 GMT 17.08.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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أصدر القضاء السعودي حكما بإلزام إحدى الشركات بإعطاء شهادة نهاية خدمة لأحد الموظفين على أن تكون "دون مقابل"، وألا تتضمن ما يسيء إلى سمعته مهما كانت مبررات إنهاء الخدمة من صاحب العمل.
وحسب صحيفة "عكاظ"، تقدم الموظف بدعوى يشير فيها إلى إنهاء الشركة لخدماته بدعوى إغلاق أحد فروعها، دون أن تسلمه مكافأة نهاية الخدمة، وبعض رواتبه، وشهادة الخدمة.
ودعم الموظف مطالبه بخطاب ورده من إدارة الموارد البشرية في الشركة يشير إلى الاستغناء عنه، مطالباً بتعويض عن الفصل غير المشروع، وذلك ما يعادل راتب شهرين وفق قانون العمل.
من جانبه، طلب قاضي المحكمة العمالية في الرياض من الشركة الرد على المطالبات، إلا أنها تجاهلت الرد.
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وبناء عليه، أصدر القاضي حكما نهائيا بإلزام الشركة بدفع الأجور الشهرية المتأخرة، ومكافأة نهاية خدمة ما يعادل راتب نصف شهر لكل عام من السنوات الخمس الأولى بحسب النظام، وتعويض مالي يعادل راتب شهرين كاملين عن الفصل غير المشروع، وتسليمه شهادة خدمة من دون مقابل على ألا تتضمن ما يسيء لسمعته.

ورأت المحكمة أن حصول الموظف على شهادة نهاية خدمة تهدف لتيسر حصوله على عمل جديد، على أن تتضمن تاريخ الالتحاق وتاريخ نهاية العلاقة العمالية والمهنة التي كان يشغلها، ومقدار الأجر الأخير الذي كان يتقاضاه.
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