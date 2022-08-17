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https://sputnikarabic.ae/20220817/القوات-الإسرائيلية-تنسحب-تدريجيا-من-محيط-قبر-يوسف-بمدينة-نابلس-1066549425.html
القوات الإسرائيلية تنسحب تدريجيا من محيط قبر يوسف بمدينة نابلس
القوات الإسرائيلية تنسحب تدريجيا من محيط قبر يوسف بمدينة نابلس
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية بدأت انسحابها بشكل تدريجي من محيط قبر يوسف بمدينة نابلس بعد مواجهات عنيفة وتبادل لإطلاق النار... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T22:50+0000
2022-08-17T23:08+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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وقتل فتى فلسطيني وأصيب 35 آخرين في المواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس.واندلعت مواجهات في قلب مدينة نابلس وأمام مخيم بلاطة علاوة على وقوع اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة شمال الضفة الغربية.وأطلق مسلحون فلسطينيون الليلة النار صوب حافلات كانت تقل المستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف بحماية قوات الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى منذ شهرين.واقتحم الجيش الإسرائيلي معزز بعشرات الآليات العسكرية المنطقة الشرقية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وذلك لتامين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف لأداء صلوات تلمودية فيه الذي يعتبرونه مقدسا بالديانة اليهودية.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "قوات الجيش وحرس الحدود تعمل على تأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف في نابلس".من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إنه "بعد انقطاع قرابة شهرين: مئات المستوطنين يتوجهون الليلة لاقتحام منطقة قبر يوسف في نابلس، المرة الماضية التي حدث فيها الاقتحام أصيب قائد لواء السامرة (شمال الضفة الغربية) العقيد روعي تسافيغ برصاصة أطلقها إبراهيم النابلسي الذي تمت تصفيته مؤخرا".
https://sputnikarabic.ae/20220817/مراسلنا-مقتل-فلسطيني-خلال-اشتباكات-عنيفة-مع-الجيش-الإسرائيلي-شرق-نابلس-1066549217.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

القوات الإسرائيلية تنسحب تدريجيا من محيط قبر يوسف بمدينة نابلس

22:50 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 23:08 GMT 17.08.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية بدأت انسحابها بشكل تدريجي من محيط قبر يوسف بمدينة نابلس بعد مواجهات عنيفة وتبادل لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين.
وقتل فتى فلسطيني وأصيب 35 آخرين في المواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس.
واندلعت مواجهات في قلب مدينة نابلس وأمام مخيم بلاطة علاوة على وقوع اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة شمال الضفة الغربية.
عشرات آلاف من الفلسطينيين يشيعون قائد في كتائب شهداء الأقصى قضى في عملية إسرائيلية في نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
مقتل فلسطيني وإصابة 35 آخرين خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية
22:11 GMT
وأطلق مسلحون فلسطينيون الليلة النار صوب حافلات كانت تقل المستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف بحماية قوات الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى منذ شهرين.
واقتحم الجيش الإسرائيلي معزز بعشرات الآليات العسكرية المنطقة الشرقية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وذلك لتامين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف لأداء صلوات تلمودية فيه الذي يعتبرونه مقدسا بالديانة اليهودية.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "قوات الجيش وحرس الحدود تعمل على تأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف في نابلس".
من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إنه "بعد انقطاع قرابة شهرين: مئات المستوطنين يتوجهون الليلة لاقتحام منطقة قبر يوسف في نابلس، المرة الماضية التي حدث فيها الاقتحام أصيب قائد لواء السامرة (شمال الضفة الغربية) العقيد روعي تسافيغ برصاصة أطلقها إبراهيم النابلسي الذي تمت تصفيته مؤخرا".
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