https://sputnikarabic.ae/20220817/الكنيسة-المصرية-تكشف-سبب-حريق-كنيسة-الأنبا-بيشوي-بعد-مراجعة-الكاميرات-1066529122.html
الكنيسة المصرية تكشف سبب حريق كنيسة الأنبا بيشوي بعد مراجعة الكاميرات
الكنيسة المصرية تكشف سبب حريق كنيسة الأنبا بيشوي بعد مراجعة الكاميرات
كشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في مصر، السبب الذي أدى إلى الحريق الذي شب أمس في كنيسة القديس الأنبا بيشوي في المنيا الجديدة جنوبي البلاد. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T13:53+0000
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وأوضحت الكنيسة في بيان لها اليوم أن "التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة والمعمل الجنائي وبعد تفريغ كاميرات الكنيسة وجهاز الـ D.V.R، توصلت إلى أن منشأ الحريق هو بعض الشموع التي كان يلهو بها طفلان من أبناء الكنيسة داخل الهيكل بالقرب من المذبح، وذلك عن غير قصد منهما".وأشارت الكنيسة، في البيان الذي نشرته "بوابة الأهرام"، إلى أنه "استدعت النيابة العامة الطفلان وأسرتيهما وتم سؤالهم وأقروا بما ظهر في التسجيلات المصورة التي ظهرت في تفريغ الكاميرات".وأشارت الكنيسة إلى أن "النيابة العامة قامت بواجبها مشكورة على أكمل وجه بالاشتراك مع أجهزة وزارة الداخلية سواء في التحريات أو التحقيقات التي جرت بمنتهى السرعة والجدية والدقة والشفافية، مما ساهم في إجلاء حقيقة الحادث".وتابع البيان: "إيبارشية شرق المنيا، التي تتبعها الكنيسة، سوف تبدأ فورًا في عملية الإصلاح وإعادة المكان إلى ما كان عليه قبلًا".وبحسب البيان "ناشدت الكنيسة الجميع عدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة البعيدة تمامًا عن الحقيقة، وإلى محاولات التشكيك المغرضة".
https://sputnikarabic.ae/20220816/مصر-النيابة-العامة-تصدر-بيانا-بشأن-حريق-كنيسة-الأنبا-بيشوي-بالمنيا-1066489689.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
الكنيسة المصرية تكشف سبب حريق كنيسة الأنبا بيشوي بعد مراجعة الكاميرات
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كشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في مصر، السبب الذي أدى إلى الحريق الذي شب أمس في كنيسة القديس الأنبا بيشوي في المنيا الجديدة جنوبي البلاد.
وأوضحت الكنيسة في بيان لها اليوم أن "التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة والمعمل الجنائي وبعد تفريغ كاميرات الكنيسة وجهاز الـ D.V.R، توصلت إلى أن منشأ الحريق هو بعض الشموع التي كان يلهو بها طفلان من أبناء الكنيسة داخل الهيكل بالقرب من المذبح، وذلك عن غير قصد منهما".
وأشارت الكنيسة، في البيان الذي نشرته "بوابة الأهرام
"، إلى أنه "استدعت النيابة العامة الطفلان وأسرتيهما وتم سؤالهم وأقروا بما ظهر في التسجيلات المصورة التي ظهرت في تفريغ الكاميرات".
وأشارت الكنيسة إلى أن "النيابة العامة قامت بواجبها مشكورة على أكمل وجه بالاشتراك مع أجهزة وزارة الداخلية سواء في التحريات
أو التحقيقات التي جرت بمنتهى السرعة والجدية والدقة والشفافية، مما ساهم في إجلاء حقيقة الحادث".
وتابع البيان: "إيبارشية شرق المنيا، التي تتبعها الكنيسة، سوف تبدأ فورًا في عملية الإصلاح وإعادة المكان إلى ما كان عليه قبلًا".
وبحسب البيان "ناشدت الكنيسة الجميع عدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة البعيدة تمامًا عن الحقيقة، وإلى محاولات التشكيك المغرضة".