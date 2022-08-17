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https://sputnikarabic.ae/20220817/المتحدث-باسم-حكومة-باشاغا-الليبية-نسعى-لاستلام-مقار-الحكومة-في-طرابلس-وهذا-أمر-لا-تنازل-عنه-1066537708.html
المتحدث باسم حكومة باشاغا الليبية: نسعى لاستلام مقار الحكومة في طرابلس وهذا أمر لا تنازل عنه
المتحدث باسم حكومة باشاغا الليبية: نسعى لاستلام مقار الحكومة في طرابلس وهذا أمر لا تنازل عنه
أكد عثمان عبد الجليل، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، والتي يرأسها فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، أن الحكومة مستمرة في السعي نحو استلام... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T16:10+0000
2022-08-17T16:10+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال عبد الجليل في مقابلة مع "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول وجود جهود من قبل الحكومة لتسلم السلطة في طرابلس: "بالتأكيد سنستمر في السعي لاستلام مقار الحكومة في مدينة طرابلس وهذا أمر لا مفر منه ولا تنازل عنه".وفيما يتعلق بجهود الحكومة في مجال الطاقة، أوضح عبد الجليل أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لديها خطة طموحة لزيادة إنتاج النفط من خلال دعم المؤسسة الوطنية للنفط وحلحلة كل العراقيل التي تقف أمام إنتاج وتصدير النفط في ليبيا.
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أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

المتحدث باسم حكومة باشاغا الليبية: نسعى لاستلام مقار الحكومة في طرابلس وهذا أمر لا تنازل عنه

16:10 GMT 17.08.2022
© Photo / المكتب الإغلامي للحكومة الليبيةمقر الحكومة الليبية
مقر الحكومة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Photo / المكتب الإغلامي للحكومة الليبية
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أكد عثمان عبد الجليل، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، والتي يرأسها فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، أن الحكومة مستمرة في السعي نحو استلام مقار الحكومة في العاصمة طرابلس.
وقال عبد الجليل في مقابلة مع "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول وجود جهود من قبل الحكومة لتسلم السلطة في طرابلس: "بالتأكيد سنستمر في السعي لاستلام مقار الحكومة في مدينة طرابلس وهذا أمر لا مفر منه ولا تنازل عنه".

وأضاف: "ادعاءات رئيس الحكومة منتهية الولاية [عبد الحميد الدبيبة] بأنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فهو هراء لأن الجميع يعرف أن من قام بعرقلة إجراء الانتخابات في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 هو رئيس الحكومة منتهية الولاية وهو من خدع الليبيين وقال إنه سيجري انتخابات برلمانية في شهر يونيو (حزيران) ولكنه لم يفعل".

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وفيما يتعلق بجهود الحكومة في مجال الطاقة، أوضح عبد الجليل أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لديها خطة طموحة لزيادة إنتاج النفط من خلال دعم المؤسسة الوطنية للنفط وحلحلة كل العراقيل التي تقف أمام إنتاج وتصدير النفط في ليبيا.
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