https://sputnikarabic.ae/20220817/المتحدث-باسم-حكومة-باشاغا-الليبية-نسعى-لاستلام-مقار-الحكومة-في-طرابلس-وهذا-أمر-لا-تنازل-عنه-1066537708.html

المتحدث باسم حكومة باشاغا الليبية: نسعى لاستلام مقار الحكومة في طرابلس وهذا أمر لا تنازل عنه

المتحدث باسم حكومة باشاغا الليبية: نسعى لاستلام مقار الحكومة في طرابلس وهذا أمر لا تنازل عنه

أكد عثمان عبد الجليل، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، والتي يرأسها فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، أن الحكومة مستمرة في السعي نحو استلام... 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T16:10+0000

2022-08-17T16:10+0000

2022-08-17T16:10+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقال عبد الجليل في مقابلة مع "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول وجود جهود من قبل الحكومة لتسلم السلطة في طرابلس: "بالتأكيد سنستمر في السعي لاستلام مقار الحكومة في مدينة طرابلس وهذا أمر لا مفر منه ولا تنازل عنه".وفيما يتعلق بجهود الحكومة في مجال الطاقة، أوضح عبد الجليل أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لديها خطة طموحة لزيادة إنتاج النفط من خلال دعم المؤسسة الوطنية للنفط وحلحلة كل العراقيل التي تقف أمام إنتاج وتصدير النفط في ليبيا.

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