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https://sputnikarabic.ae/20220817/المتنافسون-على-كأس-البحر-ينفذون-رماية-على-لغم-بحري-1066519264.html
المتنافسون على "كأس البحر" ينفذون رماية على لغم بحري.. فيديو وصور
المتنافسون على "كأس البحر" ينفذون رماية على لغم بحري.. فيديو وصور
تتضمن الألعاب العسكرية الدولية – 2022 جملة مسابقات بينها مسابقة "كأس البحر". 17.08.2022, سبوتنيك عربي
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وتجري مسابقة "كأس البحر" في أذربيجان في الفترة 15 – 27 أغسطس/آب، بمشاركة الدولة المضيفة وروسيا وكازاخستان وإيران.وافتتحت المسابقة بسباق السفن الحربية التي نفذت رماية على لغم بحري. وحُددت مهمة المتسابقين في تدمير اللغم بنيران المدفع الرشاش الذي يحتوي مخزنه على 16 رصاصة. ويجب أن تسير السفينة التي تنفذ الرماية بسرعة تتراوح بين 10 و15 عقدة.وعن الفائزين في سباق الرماية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن المرتبة الأولى اقتسمها الفريقان الروسي والأذربيجاني اللذان تمكن كل منهما من إصابة الهدف من سفينة تسير بسرعة 15 عقدة. وحل الفريق الكازاخستاني الذي سارت سفينته بسرعة 12 عقدة في المرتبة الثانية. وتذيل الفريق الإيراني قائمة الترتيب بعد أن فشل في مهمة تدمير الهدف.
https://sputnikarabic.ae/20220817/قوات-الإنزال-الجوي-من-16-بلدا-تتسابق-في-الجزائر-1066505846.html
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العالم, رياضة, آرميا 2022
العالم, رياضة, آرميا 2022

المتنافسون على "كأس البحر" ينفذون رماية على لغم بحري.. فيديو وصور

12:02 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 12:17 GMT 17.08.2022)
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسيةالمتنافسون على "كأس البحر" ينفذون رماية على لغم بحري
المتنافسون على كأس البحر ينفذون رماية على لغم بحري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
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تتضمن الألعاب العسكرية الدولية – 2022 جملة مسابقات بينها مسابقة "كأس البحر".
وتجري مسابقة "كأس البحر" في أذربيجان في الفترة 15 – 27 أغسطس/آب، بمشاركة الدولة المضيفة وروسيا وكازاخستان وإيران.
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسيةالمتنافسون على "كأس البحر" ينفذون رماية على لغم بحري
المتنافسون على كأس البحر ينفذون رماية على لغم بحري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
المتنافسون على "كأس البحر" ينفذون رماية على لغم بحري
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
وافتتحت المسابقة بسباق السفن الحربية التي نفذت رماية على لغم بحري. وحُددت مهمة المتسابقين في تدمير اللغم بنيران المدفع الرشاش الذي يحتوي مخزنه على 16 رصاصة. ويجب أن تسير السفينة التي تنفذ الرماية بسرعة تتراوح بين 10 و15 عقدة.
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسيةالمتنافسون على "كأس البحر" ينفذون رماية على لغم بحري
المتنافسون على كأس البحر ينفذون رماية على لغم بحري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
المتنافسون على "كأس البحر" ينفذون رماية على لغم بحري
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
وعن الفائزين في سباق الرماية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن المرتبة الأولى اقتسمها الفريقان الروسي والأذربيجاني اللذان تمكن كل منهما من إصابة الهدف من سفينة تسير بسرعة 15 عقدة. وحل الفريق الكازاخستاني الذي سارت سفينته بسرعة 12 عقدة في المرتبة الثانية. وتذيل الفريق الإيراني قائمة الترتيب بعد أن فشل في مهمة تدمير الهدف.
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