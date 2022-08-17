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المحكمة الاتحادية في العراق تؤجل البت بدعوى حل البرلمان
المحكمة الاتحادية في العراق تؤجل البت بدعوى حل البرلمان
أفاد مصدر قضائي عراقي، اليوم الأربعاء، بأن المحكمة الاتحادية أجلت البت بدعوى حل البرلمان إلى جلسة يوم 30 من آب/أغسطس الجاري. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T10:39+0000
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بغداد - سبوتنيك. وأوضح المصدر لـ"سبوتنيك" إن "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل موعد البت بدعوى حل البرلمان إلى الثلاثين من الشهر الجاري"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.وكان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر رفع الدعوى أخيرا في سعيه لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.وأكد التيار الصدري في العراق، اليوم الأربعاء، أن "المظاهرات الحالية في البلاد هي ضد برلمان معطل لا يستطيع سن قوانين".وقال ما يسمى "وزير القائد" المقرب من مقتدى الصدر، عبر حسابه على تويتر: "يقولون إن تظاهرات الإصلاح الحالية غير ديمقراطية، ونقول إذن تظاهراتكم ضدّ ما ادّعيتم (تزوير الانتخابات) أيضاً غير ديمقراطية".ووجّه حزمة من الأسئلة إلى الإطار التنسيقي، قائلا: "يقولون إن ظاهرات الإصلاح الحالية غير دستورية، ونقول ألم يكفل الدستور التظاهرات السلمية؟!".ودعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أمس، أنصاره إلى تأجيل مظاهراتهم المقررة يوم السبت المقبل في العاصمة بغداد، وذلك في ظل دعوات لاحتجاجات مقابلة من جانب أنصار "الإطار التنسيقي".
العراق
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العراق, العالم العربي
العراق, العالم العربي

المحكمة الاتحادية في العراق تؤجل البت بدعوى حل البرلمان

10:39 GMT 17.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeأنصار مقتدى الصدر، يتجمعون داخل البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة بالعاصمة بغداد، احتجاجًا على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، العراق 30 يوليو 2022.
أنصار مقتدى الصدر، يتجمعون داخل البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة بالعاصمة بغداد، احتجاجًا على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، العراق 30 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
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أفاد مصدر قضائي عراقي، اليوم الأربعاء، بأن المحكمة الاتحادية أجلت البت بدعوى حل البرلمان إلى جلسة يوم 30 من آب/أغسطس الجاري.
بغداد - سبوتنيك. وأوضح المصدر لـ"سبوتنيك" إن "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل موعد البت بدعوى حل البرلمان إلى الثلاثين من الشهر الجاري"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر رفع الدعوى أخيرا في سعيه لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
وأكد التيار الصدري في العراق، اليوم الأربعاء، أن "المظاهرات الحالية في البلاد هي ضد برلمان معطل لا يستطيع سن قوانين".
وقال ما يسمى "وزير القائد" المقرب من مقتدى الصدر، عبر حسابه على تويتر: "يقولون إن تظاهرات الإصلاح الحالية غير ديمقراطية، ونقول إذن تظاهراتكم ضدّ ما ادّعيتم (تزوير الانتخابات) أيضاً غير ديمقراطية".
ووجّه حزمة من الأسئلة إلى الإطار التنسيقي، قائلا: "يقولون إن ظاهرات الإصلاح الحالية غير دستورية، ونقول ألم يكفل الدستور التظاهرات السلمية؟!".
ودعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أمس، أنصاره إلى تأجيل مظاهراتهم المقررة يوم السبت المقبل في العاصمة بغداد، وذلك في ظل دعوات لاحتجاجات مقابلة من جانب أنصار "الإطار التنسيقي".
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