https://sputnikarabic.ae/20220817/المصالحة-الروسي-يرصد-3-حالات-قصف-من-قبل-إرهابييالنصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1066549318.html
المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من قبل إرهابيي"النصرة" في منطقة إدلب بسوريا
المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من قبل إرهابيي"النصرة" في منطقة إدلب بسوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، نفذوا 3 عمليات إطلاق نار في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T22:35+0000
2022-08-17T22:35+0000
2022-08-17T22:35+0000
أخبار سوريا اليوم
النصرة
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف في بيان له يوم الأربعاء، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظة حلب وإدلب واللاذقية.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20220816/مركز-المصالحة-الروسي-الجيش-الإسرائيلي-انتهك-عمدا-خط-ألفا-في-الجولان-1066495967.html
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أخبار سوريا اليوم, النصرة
أخبار سوريا اليوم, النصرة
المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من قبل إرهابيي"النصرة" في منطقة إدلب بسوريا
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، نفذوا 3 عمليات إطلاق نار في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا .
موسكو - سبوتنيك
. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف في بيان له يوم الأربعاء، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظة حلب وإدلب واللاذقية.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد
، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.