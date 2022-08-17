عربي
مراسلنا: مقتل فلسطيني وإصابة 35 آخرين خلال اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي شرقي نابلس
https://sputnikarabic.ae/20220817/المصالحة-الروسي-يرصد-3-حالات-قصف-من-قبل-إرهابييالنصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1066549318.html
المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من قبل إرهابيي"النصرة" في منطقة إدلب بسوريا
المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من قبل إرهابيي"النصرة" في منطقة إدلب بسوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، نفذوا 3 عمليات إطلاق نار في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T22:35+0000
2022-08-17T22:35+0000
أخبار سوريا اليوم
النصرة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057850241_0:3:871:493_1920x0_80_0_0_0bca73a41e3ba841ecd160a5105d6866.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف في بيان له يوم الأربعاء، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظة حلب وإدلب واللاذقية.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20220816/مركز-المصالحة-الروسي-الجيش-الإسرائيلي-انتهك-عمدا-خط-ألفا-في-الجولان-1066495967.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057850241_106:0:766:495_1920x0_80_0_0_3719f59c416fdaa7654dc8bd9ac9a85f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, النصرة
أخبار سوريا اليوم, النصرة

المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من قبل إرهابيي"النصرة" في منطقة إدلب بسوريا

22:35 GMT 17.08.2022
© Sputnik . Basil Shartouhالعثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
تابعنا عبرTelegram
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، نفذوا 3 عمليات إطلاق نار في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا .
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف في بيان له يوم الأربعاء، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
مركز المصالحة الروسي: الجيش الإسرائيلي انتهك عمدا "خط ألفا" في الجولان
أمس, 19:25 GMT
وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظة حلب وإدلب واللاذقية.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала