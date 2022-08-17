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https://sputnikarabic.ae/20220817/الهند-تختبر-بنجاح-نموذج-مدفع-هاوتزر-مزود-بذخيرة-هندية-1066533711.html
الهند تختبر بنجاح نموذج مدفع "هاوتزر" مزود بذخيرة هندية
الهند تختبر بنجاح نموذج مدفع "هاوتزر" مزود بذخيرة هندية
أعلن كبير مصممي مكتب التصميم "ترانسماش سبيتستيخنيكا" التابع لشركة "أورال ماش"، أليكسي شيبانوف، اليوم الأربعاء، عن تجربة ناجحة لنموذج مدفع هاوتزر "مستا 2اس 19"... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T14:44+0000
2022-08-17T14:44+0000
أخبار الهند اليوم
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كوبينكا – سبوتنيك. وقال شيبانوف لوكالة سبوتنيك: "تم تحديث "2اس 19" للتصدير واستخدام المدفع في المناخ الحار. تمت تجربة هذا النموذج في الهند، وتم إجراء جميع أشكال التجارب، بما فيها إطلاق نار بالذخيرة الهندية".وأشار المتحدث إلى أنه خلال التجارب تم رصد تفوق المدفع في العديد من الخصائص التقنية على أفضل البدائل العالمية.ويذكر أن مدفع هاوتزر "مستا 2اس 19" يتمتع بسرعة إطلاق نار عالية وإمكانية إطلاق جميع أنواع القذائف، بما فيها القذائف عالية الدقة.
https://sputnikarabic.ae/20220727/ألمانيا-تبيع-أوكرانيا-100-مدفع-هاوتزر-يستغرق-تسليمها-10-سنوات--1065649094.html
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أخبار الهند اليوم
أخبار الهند اليوم

الهند تختبر بنجاح نموذج مدفع "هاوتزر" مزود بذخيرة هندية

14:44 GMT 17.08.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورمدافع هاوتزر "مستا-بي"
مدافع هاوتزر مستا-بي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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أعلن كبير مصممي مكتب التصميم "ترانسماش سبيتستيخنيكا" التابع لشركة "أورال ماش"، أليكسي شيبانوف، اليوم الأربعاء، عن تجربة ناجحة لنموذج مدفع هاوتزر "مستا 2اس 19" في المناخ الحار، وتجربة إطلاق نار بالذخيرة الهندية.
كوبينكا – سبوتنيك. وقال شيبانوف لوكالة سبوتنيك: "تم تحديث "2اس 19" للتصدير واستخدام المدفع في المناخ الحار. تمت تجربة هذا النموذج في الهند، وتم إجراء جميع أشكال التجارب، بما فيها إطلاق نار بالذخيرة الهندية".
مدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
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27 يوليو, 13:56 GMT
وأشار المتحدث إلى أنه خلال التجارب تم رصد تفوق المدفع في العديد من الخصائص التقنية على أفضل البدائل العالمية.
ويذكر أن مدفع هاوتزر "مستا 2اس 19" يتمتع بسرعة إطلاق نار عالية وإمكانية إطلاق جميع أنواع القذائف، بما فيها القذائف عالية الدقة.
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