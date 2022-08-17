https://sputnikarabic.ae/20220817/الولايات-المتحدة-وكوريا-الجنوبية-توسعان-التدريبات-العسكرية-ردا-على-التجارب-الصاروخية-بكوريا-1066527666.html
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توسعان التدريبات العسكرية ردا على التجارب الصاروخية بكوريا الشمالية
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توسعان التدريبات العسكرية ردا على التجارب الصاروخية بكوريا الشمالية
ستوسع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية نطاق وحجم التدريبات العسكرية المشتركة ردا على التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، وستبدآن بمناورة... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T13:17+0000
2022-08-17T13:17+0000
2022-08-17T13:19+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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وفي يومي 16 و17 أغسطس/ آب، عقد البلدان الحوار الحادي والعشرين للدفاع المتكامل في سيئول. وترأس الوفود نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشرق آسيا، سيدهارث موهانداس، ونائب وزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي هيو تاي كون.وصرح الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت يوم الأربعاء صاروخين كروز باتجاه البحر الأصفر. وأشارت سيئول إلى أنها تحلل بيانات إضافية بالتعاون مع الولايات المتحدة وتحافظ على الاستعداد الدفاعي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توسعان التدريبات العسكرية ردا على التجارب الصاروخية بكوريا الشمالية
13:17 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 13:19 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
ستوسع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية نطاق وحجم التدريبات العسكرية المشتركة ردا على التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، وستبدآن بمناورة أولشي فريدوم شيلد الأسبوع المقبل، وفقا لبيان مشترك.
وفي يومي 16 و17 أغسطس/ آب، عقد البلدان الحوار الحادي والعشرين للدفاع المتكامل في سيئول. وترأس الوفود نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشرق آسيا، سيدهارث موهانداس، ونائب وزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي هيو تاي كون.
وصرح الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت يوم الأربعاء صاروخين كروز باتجاه البحر الأصفر. وأشارت سيئول إلى أنها تحلل بيانات إضافية بالتعاون مع الولايات المتحدة وتحافظ على الاستعداد الدفاعي.