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https://sputnikarabic.ae/20220817/الولايات-المتحدة-وكوريا-الجنوبية-توسعان-التدريبات-العسكرية-ردا-على-التجارب-الصاروخية-بكوريا-1066527666.html
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توسعان التدريبات العسكرية ردا على التجارب الصاروخية بكوريا الشمالية
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توسعان التدريبات العسكرية ردا على التجارب الصاروخية بكوريا الشمالية
ستوسع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية نطاق وحجم التدريبات العسكرية المشتركة ردا على التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، وستبدآن بمناورة... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T13:17+0000
2022-08-17T13:19+0000
كوريا الجنوبية
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وفي يومي 16 و17 أغسطس/ آب، عقد البلدان الحوار الحادي والعشرين للدفاع المتكامل في سيئول. وترأس الوفود نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشرق آسيا، سيدهارث موهانداس، ونائب وزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي هيو تاي كون.وصرح الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت يوم الأربعاء صاروخين كروز باتجاه البحر الأصفر. وأشارت سيئول إلى أنها تحلل بيانات إضافية بالتعاون مع الولايات المتحدة وتحافظ على الاستعداد الدفاعي.
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توسعان التدريبات العسكرية ردا على التجارب الصاروخية بكوريا الشمالية

13:17 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 13:19 GMT 17.08.2022)
© AFP 2022 / South Korea's Joint Chiefs of Staffهذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء "يونهاب" في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / South Korea's Joint Chiefs of Staff
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ستوسع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية نطاق وحجم التدريبات العسكرية المشتركة ردا على التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، وستبدآن بمناورة أولشي فريدوم شيلد الأسبوع المقبل، وفقا لبيان مشترك.
وفي يومي 16 و17 أغسطس/ آب، عقد البلدان الحوار الحادي والعشرين للدفاع المتكامل في سيئول. وترأس الوفود نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشرق آسيا، سيدهارث موهانداس، ونائب وزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي هيو تاي كون.
وصرح الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت يوم الأربعاء صاروخين كروز باتجاه البحر الأصفر. وأشارت سيئول إلى أنها تحلل بيانات إضافية بالتعاون مع الولايات المتحدة وتحافظ على الاستعداد الدفاعي.
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