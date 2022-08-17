انطلاق مسابقة "قناص الحدود" في فنزويلا لأول مرة.. صور
12:58 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 13:02 GMT 17.08.2022)
© Sputnik . Georgiy Zimarevقناص من وحدة القوات الخاصة الروسية خلال التدريبات العسكرية في إقليم كراسنودارسك
© Sputnik . Georgiy Zimarev
انطلقت في ملعب "تيربايما" للتدريب في فنزويلا، مسابقة "قناص الحدود" (Sniper Frontier)، والتي تقام لأول مرة في أمريكا الجنوبية.
ويشارك في المسابقة، بالإضافة إلى فريق البلد المضيف، ممثلون عن روسيا وبوليفيا وأبخازيا وبيلاروسيا وأوزبكستان وميانمار للحصول على لقب أفضل قناص على هذا الكوكب.
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسيةانطلاق مسابقة "قناص الحدود" في فنزويلا لأول مرة
1/4
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
انطلاق مسابقة "قناص الحدود" في فنزويلا لأول مرة
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسيةانطلاق مسابقة "قناص الحدود" في فنزويلا لأول مرة
2/4
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
انطلاق مسابقة "قناص الحدود" في فنزويلا لأول مرة
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسيةانطلاق مسابقة "قناص الحدود" في فنزويلا لأول مرة
3/4
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
انطلاق مسابقة "قناص الحدود" في فنزويلا لأول مرة
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسيةانطلاق مسابقة "قناص الحدود" في فنزويلا لأول مرة
4/4
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
انطلاق مسابقة "قناص الحدود" في فنزويلا لأول مرة
1/4
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
انطلاق مسابقة "قناص الحدود" في فنزويلا لأول مرة
2/4
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
انطلاق مسابقة "قناص الحدود" في فنزويلا لأول مرة
3/4
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
انطلاق مسابقة "قناص الحدود" في فنزويلا لأول مرة
4/4
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
انطلاق مسابقة "قناص الحدود" في فنزويلا لأول مرة
كجزء من التمرين الأول لـ "التصنيف الفردي" - "أعلن عن نفسك" - يقوم القناصون بإطلاق النار في وضعية الانبطاح والتسديد باتجاه الهدف على نطاقات من 500 إلى 800 متر. في دقيقة واحدة من الإعداد، كان على المشارك تجهيز المتجر وإرفاقه ووضع السلاح في مكان آمن. ثم، بأمر من الحكم، يطلق القناص،الذي تقتصر ذخيرته على ثلاث طلقات النار على الهدف.
في التمرين التالي - "سي في-2" - أجرى المشاركون في المسابقة ثلاث مجموعات من الطلقات على أهداف على مسافة 300 متر من مواقع مختلفة، كان أحدها تجريبيًا، والباقي - للإزاحة.
نتيجة القناص هي مجموع النقاط المسجلة على أساس نتائج سلسلتي تسجيل.
كانت نتائج اليوم الأول من المسابقة عرضا للتدريب الرائع ومهارات الرماة الروس، وبالفعل وفقًا للنتائج الأولية للتمرينين، يحتل الفريق الروسي المركز الأول في الترتيب.
تتقدم الفرق المشاركة في مسابقات القناصة الدولية في مسابقة ألعاب الجيش 2022 ببنادق قنص دراغونوف (SVD) من عيار 7.62 ملم ونطاق PSO-1 لأول مرة في فنزويلا.
يتم تمثيل القوات المسلحة الروسية بالمنتخب الوطني، الذي تم تشكيله بناءً على نتائج اختيار مرحلة الجيش بالكامل من المنافسة. يقاتل طلاب مدارس القيادة العليا في الشرق الأقصى وموسكو، بالإضافة إلى ممثل مركز (القنص) للمنطقة العسكرية الشرقية من أجل الفوز.