https://sputnikarabic.ae/20220817/برلماني-إيراني-استلمنا-مقترحات-جديدة-من-أوروبا-بشأن-المفاوضات-النووية-1066527418.html

برلماني إيراني: استلمنا مقترحات جديدة من أوروبا بشأن المفاوضات النووية

برلماني إيراني: استلمنا مقترحات جديدة من أوروبا بشأن المفاوضات النووية

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، في إيران، أبو الفضل عموئي، إن الجانب الأوروبي أرسل إلى طهران مقترحات جديدة بشأن... 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T13:08+0000

2022-08-17T13:08+0000

2022-08-17T13:08+0000

إيران

أخبار إيران

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وأشار عموئي، في تصريحات له، إلى أن "المفاوضات النووية قطعت خطوات إلى الأمام وأن المفاوضات جرت في فيينا الأسبوع الماضي".وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: "مقترحات جديدة وصلت إلى الجمهورية الإسلامية كما تم تقديم مقترحاتنا إلى الجانب الأوروبي".وتابع: "بما أن مجلس الشورى الإسلامي حساس للغاية تجاه هذه القضية، ومن القوانين التي أقرها قانون المبادرة الاستراتيجية لمواجهة الحظر، فمن المقرر في هذا السياق، أن يقوم وزير الخارجية إلى جانب كبير المفاوضين بتقديم توضيحات حول المفاوضات النووية في اجتماع مغلق".وأوضح عموئي أن "الموضوع لم ينته وما زال مستمرا".وأشار إلى أنه "تم التأكيد في اجتماع اللجنة أمس على أن مجلس الشورى يعتبر قانون المبادرة الاستراتيجية خارطة طريق له".وأكد على أنه "تقرر أنه إذا قام الطرف الآخر خلال المفاوضات برفع الحظر، فإن الحكومة ملزمة بعرض هذا الأمر على المجلس الذي سيتخذ القرار في هذا الشأن".ولفت عموئي إلى أن "التفاعل بين الحكومة والمجلس في مستوى عال جدا، ونحن نستلم التقارير باستمرار، وأخيراً، إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيتم تقديم تقرير مكتوب ومفصل إلى المجلس".

https://sputnikarabic.ae/20220817/إيران-تؤكد-ضرورة-وجود-ثمن-لأي-انسحاب-أمريكي-من-الاتفاق-النووي-مستقبلا-1066504930.html

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