https://sputnikarabic.ae/20220817/بريطانيا-التضخم-يرتفع-إلى-أعلى-مستوى-له-في-40-عاما-مسجلا-أكثر-من-10-1066503237.html

بريطانيا... التضخم يرتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عاما مسجلا أكثر من 10%

بريطانيا... التضخم يرتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عاما مسجلا أكثر من 10%

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا في يوليو/تموز الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما زاد... 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T06:45+0000

2022-08-17T06:45+0000

2022-08-17T06:45+0000

بريطانيا

اقتصاد

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وحسب "فرانس برس"، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم ارتفع إلى 10.1% في الشهر الماضي، مقارنة بـ 9.4% في يونيو/حزيران.ويواصل التضخم تسجيل مستويات قياسية في بريطانيا، ليقفز إلى أعلى معدل سنوي له منذ العام 1982، ما زاد الضغط على الحكومة لزيادة الدعم المقدم للأسر التي تواجه أزمة غلاء معيشية متفاقمة.وتعاني الأسر البريطانية بالفعل من أكبر ضغوط اقتصادية منذ عقود، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود الذي أدى إلى زيادة التضخم إلى خانة العشرات، في حين أن متوسط الأجور الأساسية لم يكن أعلى مما كان عليه في عام 2006 عندما تم تعديله وفقا للتضخم.وحذّر بنك إنجلترا في الأسابيع الماضية، من أن التضخم في طريقه للوصول إلى 11% في وقت لاحق من هذا العام، مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء.

https://sputnikarabic.ae/20220809/خبير-بريطانيا-تفقد-مقومات-الاقتصاد-المتقدم-وتتحول-إلى-سوق-ناشئ-1066228668.html

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بريطانيا, اقتصاد