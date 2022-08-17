https://sputnikarabic.ae/20220817/بسبب-الأزمة-شرقي-أوروبا-الغاز-والبترول-يقودان-الصادرات-المصرية-للارتفاع-1066525919.html

بسبب الأزمة شرقي أوروبا... الغاز والبترول يقودان الصادرات المصرية للارتفاع

بسبب الأزمة شرقي أوروبا... الغاز والبترول يقودان الصادرات المصرية للارتفاع

شهدت قيمة الصادرات المصرية من البترول والغاز، والغاز المسال ارتفاعا ملحوظا، في شهر أيار/مايو الماضي، مدفوعة بالأزمة شرقي أوروبا، والتي أدت لارتفاع كبير في... 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T12:56+0000

2022-08-17T12:56+0000

2022-08-17T12:56+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية في مايو الماضي، بنسبة 18.3 في المئة، فيما ارتفعت قيمة صادرات مصر من الغاز والغاز المسال ومنتجات البترول وحدها بنسبة 40.1 في المئة، فيما ارتفعت قيمة صادرات مصر من البترول الخام بنسبة 30.7 في المئة.وأوضحت النشرة أن قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر، في مايو الماضي، قد انخفضت من 4.06 مليار دولار في مايو 2021 إلى 2.61 مليار دولار في مايو الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 35.8 في المئة.وفيما يتعلق بالصادرات أشارت النشرة إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية في مايو الماضي، بنسبة 18.3 في المئة حيث بلغت 4.01 مليار دولار، بالقياس إلى مايو 2021، حيث كانت 3.39 مليار دولار.وأشارت النشرة إلى انخفاض قيمة بعض الصادرات الأخرى مثل الفواكه الطازجة التي انخفضت قيمة صادراتها بنسبة 23.5 في المئة والعجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 13.7 في المئة والمنتجات المسطحة بالدرفلة من حديد وصلب بنسبة 1 في المئة والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 10.3 في المئة.من ناحية أخرى تراجعت قيمة الواردات المصرية في مايو الماضي، بنسبة 11.1 فيالمئة حيث بلغت 6.62 مليار دولار مقابل 7.45 مليار دولار في مايو 2021.وأرجعت النشرة الانخفاض إلى انخفاض قيمة بعض الواردات وأبرزها البترول الخام والذي تراجع بنسبة 9.2 في المئة بالقياس إلى مايو 2021، ومنتجات البترول بنسبة 24.2 في المئة، واللدائن بنسبة 18 في المئة والأدوية والمحضرات الصيدلية بنسبة 17.4 في المئة.فيما ارتفعت قيمة واردات أخرى مثل المواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 25.6 في المئة والمواد الكيماوية بنسبة 17 في المئة واللحوم بنسبة 158.9 (وهو ما يرتبط باستهلاك عيد الأضحى)، والألبان بنسبة 24 في المئة.وشهدت مصر في الأشهر الماضية تشديد قيود الاستيراد، وذلك بعد تراجع احتياطي النقد الأجنبي لأقل مستوى له منذ 2020، وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه لأعلى مستوى له منذ نهاية عام 2016.

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