https://sputnikarabic.ae/20220817/بعد-خروجهم-إلى-الفضاء-المفتوح-رواد-الفضاء-الروس-يعودون-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-قبل-الموعد--1066546593.html
بعد خروجهم إلى الفضاء المفتوح... رواد الفضاء الروس يعودون إلى محطة الفضاء الدولية قبل الموعد
بعد خروجهم إلى الفضاء المفتوح... رواد الفضاء الروس يعودون إلى محطة الفضاء الدولية قبل الموعد
صرحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الأربعاء، أن رائدا الفضاء الروسيين أوليغ أرتيمييف ودينيس ماتفيف أوقفا عملهما في الفضاء المفتوح قبل الموعد المحدد... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T19:48+0000
2022-08-17T19:48+0000
2022-08-17T19:48+0000
روسيا
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وأضاف البيان: "أوقف رواد الفضاء الروس عملهم في الفضاء المفتوح وعادوا إلى محطة الفضاء الدولية، الطاقم بصحة جيدة".وقام رائدا الفضاء أوليغ أرتيمييف ودينيس ماتفيف، اليوم الأربعاء، 17 أغسطس/آب، بتنفيذ مهام في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، كجزء من البرنامج الفضائي الروسي.ووفقا لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، فإن رواد الفضاء سيواصلون العمل على تركيب الذراع الآلية الأوروبية (ERA) للجزء الروسي من المحطة الفضائية.وجرت عملية الخروج إلى الفضاء المفتوح السابقة في 21 يوليو/ تموز الماضي.
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روسيا
بعد خروجهم إلى الفضاء المفتوح... رواد الفضاء الروس يعودون إلى محطة الفضاء الدولية قبل الموعد
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صرحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الأربعاء، أن رائدا الفضاء الروسيين أوليغ أرتيمييف ودينيس ماتفيف أوقفا عملهما في الفضاء المفتوح قبل الموعد المحدد بعد حدوث مشكلات في بدلات الفضاء الخاصة بهما، وإن كل ما لم يقوما به سيتم خلال جولات الخروج المقبلة.
وأضاف البيان
: "أوقف رواد الفضاء الروس عملهم في الفضاء المفتوح وعادوا إلى محطة الفضاء الدولية، الطاقم بصحة جيدة".
وقام رائدا الفضاء أوليغ أرتيمييف ودينيس ماتفيف، اليوم الأربعاء، 17 أغسطس/آب، بتنفيذ مهام في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، كجزء من البرنامج الفضائي الروسي.
ووفقا لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، فإن رواد الفضاء سيواصلون العمل على تركيب الذراع الآلية الأوروبية (ERA) للجزء الروسي من المحطة الفضائية.
وجرت عملية الخروج إلى الفضاء المفتوح السابقة في 21 يوليو/ تموز الماضي.