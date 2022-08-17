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https://sputnikarabic.ae/20220817/بعد-غضب-شولتز-عباس-يوضح-تصريحاته-في-ألمانيا-حول-الهولوكوست-1066510004.html
بعد غضب شولتز... عباس يوضح تصريحاته في ألمانيا حول الهولوكوست
بعد غضب شولتز... عباس يوضح تصريحاته في ألمانيا حول الهولوكوست
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، توضيحا حول التصريحات التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الالماني أولاف شولتز في برلين بشأن "الهولوكوست". 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T09:40+0000
2022-08-17T09:40+0000
أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس
أخبار ألمانيا
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، جدد الرئيس الفلسطيني تأكيده على أن الهولوكوست أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث.وأكد أن المقصود بالجرائم التي تحدث عنها، هي المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة على أيدي القوات الإسرائيلية، وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا.وكان المستشار الألماني أولاف شولتز، قد أعرب اليوم الأربعاء، عن شعوره بالغضب الشديد من تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي من وجهة نظره تقلل من المحرقة "الهولوكوست".وقال شولتز عبر "تويتر": "بالنسبة لنا نحن الألمان على وجه الخصوص، فإن أي محاولة لإضفاء الطابع النسبي على تفرد المحرقة أمر غير محتمل وغير مقبول".وأتم قائلا: "إنني أدين أي محاولة لإنكار جرائم الهولوكوست".واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل، مساء الثلاثاء، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين بارتكاب "محرقة" بحق الفلسطينيين.وصرّح عباس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أن إسرائيل ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعا فلسطينيا"، وعلق بقوله: "50 مجزرة 50 هولوكوست".ووصل الرئيس الفلسطيني، مساء الاثنين، إلى برلين في زيارة رسمية لم تعلن مدتها.وقد بحث الجانبان التطورات السياسية في المنطقة، والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، والعلاقات الثنائية بين البلدين".كما ناقش عباس مع شولتز "سبل حماية حل الدولتين عبر مطالبة المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".
https://sputnikarabic.ae/20220817/الرئيس-الفلسطيني-يغضب-المستشار-الألماني-بسبب-الهولوكوست-1066507653.html
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أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, أخبار ألمانيا
أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, أخبار ألمانيا

بعد غضب شولتز... عباس يوضح تصريحاته في ألمانيا حول الهولوكوست

09:40 GMT 17.08.2022
© AFP 2022 / JENS SCHLUETERالمستشار الألماني، أولاف شولتز، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يغادران بعد مؤتمر صحفي في برلين، ألمانيا، 16 أغسطس/ آب 2022
المستشار الألماني، أولاف شولتز، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يغادران بعد مؤتمر صحفي في برلين، ألمانيا، 16 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / JENS SCHLUETER
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أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، توضيحا حول التصريحات التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الالماني أولاف شولتز في برلين بشأن "الهولوكوست".
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، جدد الرئيس الفلسطيني تأكيده على أن الهولوكوست أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث.
وأوضح عباس أنه لم يكن المقصود في إجابته إنكار خصوصية الهولوكوست، التي ارتكبت في القرن الماضي، فهو مدان بأشد العبارات.
وأكد أن المقصود بالجرائم التي تحدث عنها، هي المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة على أيدي القوات الإسرائيلية، وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتز، قد أعرب اليوم الأربعاء، عن شعوره بالغضب الشديد من تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي من وجهة نظره تقلل من المحرقة "الهولوكوست".
المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
الرئيس الفلسطيني يغضب المستشار الألماني بسبب "الهولوكوست"
08:59 GMT
وقال شولتز عبر "تويتر": "بالنسبة لنا نحن الألمان على وجه الخصوص، فإن أي محاولة لإضفاء الطابع النسبي على تفرد المحرقة أمر غير محتمل وغير مقبول".
وتابع: "أشعر بالغضب الشديد من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
وأتم قائلا: "إنني أدين أي محاولة لإنكار جرائم الهولوكوست".
واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل، مساء الثلاثاء، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين بارتكاب "محرقة" بحق الفلسطينيين.
وصرّح عباس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أن إسرائيل ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعا فلسطينيا"، وعلق بقوله: "50 مجزرة 50 هولوكوست".
ووصل الرئيس الفلسطيني، مساء الاثنين، إلى برلين في زيارة رسمية لم تعلن مدتها.
وقد بحث الجانبان التطورات السياسية في المنطقة، والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، والعلاقات الثنائية بين البلدين".
كما ناقش عباس مع شولتز "سبل حماية حل الدولتين عبر مطالبة المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".
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