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https://sputnikarabic.ae/20220817/بيلاروس-تعرض-ناقلة-أفراد-مدرعة-جديدة-في-منتدى-آرميا--2022-1066531541.html
بيلاروس تعرض ناقلة أفراد مدرعة جديدة في منتدى "آرميا -2022"
بيلاروس تعرض ناقلة أفراد مدرعة جديدة في منتدى "آرميا -2022"
أفاد ناطق باسم مصنع مينسك للجرارات في منتدى "آرميا- 2022"، المقام في مقاطعة موسكو، بأن المصنع يقوم بعرض ناقلة أفراد مدرعة من طراز إم.زي.كي.تي – 690003 (في-2)... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T14:10+0000
2022-08-17T14:11+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
آرميا 2022
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كوبينكا (مقاطعة موسكو) - سبوتنيك. وأوضح الناطق لوكالة "سبوتنيك" أن هذه الناقلة كان قد تم تقديمها العام الماضي. أما في عام 2022 الحالي، فيتم عرضها كنموذج أولي قد اجتاز كافة الاختبارات المطلوبة وجاهزة للبيع.وأشار محاور الوكالة في جناح الشركة البيلاروسية إلى أن السرعة القصوى للناقلة تبلغ 110 كم/ ساعة، والسرعة القصوى في الماء - 10 كم/ ساعة، ويبلغ وزن الناقلة 22 طنًا.وتعد الناقلة من طراز إم.زي.كي.تي – 690003 (في-2) عبارة عن هيكل مدرع ملحوم بكامله، كما تم تجهيز هذه الناقلة بمقاعد ممتصة للطاقة بالإضافة إلى أرضية معلقة، تجعل من الممكن تخفيف قوة موجة الصدمة أثناء الانفجار.وتخصص الناقلة البيلاروسية الجديدة لنقل الأفراد. علاوة على ذلك فإنها قادرة على تأمين الدعم الناري لوحدات الإنزال الجوي في عملياتها الأرضية، فضلاً عن مقاومة المعدات المدرعة المعادية.يذكر أن المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا- 2022" يجري في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس/ آب الحالي. ومن المخطط أن يضم هذا المنتدى نحو 300 فعالية تقام في المنشآت التابعة لحديقة "باتريوت بارك" في كوبينكا وفي ميدان تدريب "ألابينو" ومطار كوبينكا، وكذلك في جميع المناطق العسكرية والتابعة للأسطول الشمالي، أي، في أكثر من 30 منطقة روسية. وذلك بحضور وفود عسكرية تمثل 72 دولة من دول العالم. وتقوم وكالة "سبوتنيك" بتغطية فعاليات "آرميا – 2022" بصفتها وكالة أنباء رسمية للمنتدى.
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أخبار بيلاروسيا اليوم, آرميا 2022
أخبار بيلاروسيا اليوم, آرميا 2022

بيلاروس تعرض ناقلة أفراد مدرعة جديدة في منتدى "آرميا -2022"

14:10 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 14:11 GMT 17.08.2022)
© Sputnik . Uliana Solovyova / الذهاب إلى بنك الصورالطاقم العسكري البيلاروسي خلال "بياثلون الدبابات 2020" في حقل ألابينو، في إطار المنتدى العكسري الدولي "أرميا 2020" والألعاب العسكرية الدولية "أرمي 2020" (الجيش 2020)
الطاقم العسكري البيلاروسي خلال بياثلون الدبابات 2020 في حقل ألابينو، في إطار المنتدى العكسري الدولي أرميا 2020 والألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . Uliana Solovyova
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أفاد ناطق باسم مصنع مينسك للجرارات في منتدى "آرميا- 2022"، المقام في مقاطعة موسكو، بأن المصنع يقوم بعرض ناقلة أفراد مدرعة من طراز إم.زي.كي.تي – 690003 (في-2) بحجمها الكامل.
كوبينكا (مقاطعة موسكو) - سبوتنيك. وأوضح الناطق لوكالة "سبوتنيك" أن هذه الناقلة كان قد تم تقديمها العام الماضي. أما في عام 2022 الحالي، فيتم عرضها كنموذج أولي قد اجتاز كافة الاختبارات المطلوبة وجاهزة للبيع.
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وأشار محاور الوكالة في جناح الشركة البيلاروسية إلى أن السرعة القصوى للناقلة تبلغ 110 كم/ ساعة، والسرعة القصوى في الماء - 10 كم/ ساعة، ويبلغ وزن الناقلة 22 طنًا.
وتعد الناقلة من طراز إم.زي.كي.تي – 690003 (في-2) عبارة عن هيكل مدرع ملحوم بكامله، كما تم تجهيز هذه الناقلة بمقاعد ممتصة للطاقة بالإضافة إلى أرضية معلقة، تجعل من الممكن تخفيف قوة موجة الصدمة أثناء الانفجار.
وتخصص الناقلة البيلاروسية الجديدة لنقل الأفراد. علاوة على ذلك فإنها قادرة على تأمين الدعم الناري لوحدات الإنزال الجوي في عملياتها الأرضية، فضلاً عن مقاومة المعدات المدرعة المعادية.
معلومات عن جيش بيلاروسيا - سبوتنيك عربي
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28 فبراير, 14:59 GMT
يذكر أن المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا- 2022" يجري في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس/ آب الحالي. ومن المخطط أن يضم هذا المنتدى نحو 300 فعالية تقام في المنشآت التابعة لحديقة "باتريوت بارك" في كوبينكا وفي ميدان تدريب "ألابينو" ومطار كوبينكا، وكذلك في جميع المناطق العسكرية والتابعة للأسطول الشمالي، أي، في أكثر من 30 منطقة روسية. وذلك بحضور وفود عسكرية تمثل 72 دولة من دول العالم. وتقوم وكالة "سبوتنيك" بتغطية فعاليات "آرميا – 2022" بصفتها وكالة أنباء رسمية للمنتدى.
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