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https://sputnikarabic.ae/20220817/تخدم-14-مليون-شخصشركة-بريطانية-تمنع-زبائنها-من-استخدام-خراطيم-المياه-1066513404.html
تخدم 14 مليون شخص...شركة بريطانية تمنع زبائنها من استخدام خراطيم المياه
تخدم 14 مليون شخص...شركة بريطانية تمنع زبائنها من استخدام خراطيم المياه
أعلنت شركة المياه البريطانية Thames Water منع جميع عملائها البالغ عددهم 14 مليونا من استخدام خراطيم الري ابتداءً من 24 أغسطس/آب، بسبب الجفاف في البلاد. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T10:43+0000
2022-08-17T10:43+0000
بريطانيا
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وجاء في البيان: "ابتداءً من الأربعاء 24 أغسطس، نفرض حظرًا على استخدام خراطيم الري لجميع المستهلكين الذين نمدهم بالمياه".وفسرت الشركة السبب لذلك من حقيقة أنه من المتوقع هطول القليل من الأمطار في الأشهر المقبلة. وقال البيان:يذكر أن شركة Thames Water، هي شركة بريطانية تقدم خدمات المياه والصرف الصحي في لندن والمقاطعات المحيطة بجنوب إنجلترا. تخدم الشركة نحو 14 مليون مستهلك في بريطانيا.في يوليو، واجهت المملكة المتحدة موجة حر، وحطمت درجة الحرارة، في 19 يوليو، الرقم القياسي السابق البالغ 38.7 درجة ووصلت إلى 40.3 درجة.
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تخدم 14 مليون شخص...شركة بريطانية تمنع زبائنها من استخدام خراطيم المياه

10:43 GMT 17.08.2022
© AFP 2022 / LOIC VENANCEرش مياه منعشة على مرتادي مهرجان "هيل فيست" الموسيقي في غرب فرنسا لمقاومة موجة حر شديدة، 17 يونيو/ حزيران 2022
رش مياه منعشة على مرتادي مهرجان هيل فيست الموسيقي في غرب فرنسا لمقاومة موجة حر شديدة، 17 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / LOIC VENANCE
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أعلنت شركة المياه البريطانية Thames Water منع جميع عملائها البالغ عددهم 14 مليونا من استخدام خراطيم الري ابتداءً من 24 أغسطس/آب، بسبب الجفاف في البلاد.
وجاء في البيان: "ابتداءً من الأربعاء 24 أغسطس، نفرض حظرًا على استخدام خراطيم الري لجميع المستهلكين الذين نمدهم بالمياه".
وفسرت الشركة السبب لذلك من حقيقة أنه من المتوقع هطول القليل من الأمطار في الأشهر المقبلة. وقال البيان:

بعد شهر يوليو/تموز، الأكثر جفافا على الإطلاق، وعدم كفاية هطول الأمطار على مدى الأشهر الـ10، أصبحت مستويات المياه في الأنهار والخزانات أقل بكثير من المعدل الطبيعي. ينطبق الحظر على استخدام الخراطيم المتصلة بإمدادات المياه.

يذكر أن شركة Thames Water، هي شركة بريطانية تقدم خدمات المياه والصرف الصحي في لندن والمقاطعات المحيطة بجنوب إنجلترا. تخدم الشركة نحو 14 مليون مستهلك في بريطانيا.
في يوليو، واجهت المملكة المتحدة موجة حر، وحطمت درجة الحرارة، في 19 يوليو، الرقم القياسي السابق البالغ 38.7 درجة ووصلت إلى 40.3 درجة.
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