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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220817/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066500512.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T06:02+0000
2022-08-17T06:13+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры, روسيا
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры, روسيا
قوات تحمي لاجئين من ماريوبول في ملجأ لتقديم المساعدة للسكان الذين تم إجلاؤهم، والتي تنظمها وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية في قرية بيزيمينو، حي نوفوازوفسكي، جمهعورية دونيتسك الشعبية 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:02 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 06:13 GMT 17.08.2022)
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06:48 GMT 17.08.2022
"الاقتصاد الروسية" تحسن تقديراتها لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي في 2022 إلى نحو 4%
06:47 GMT 17.08.2022
بورصة لندن للمعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
بريطانيا... التضخم يرتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عاما مسجلا أكثر من 10%
06:45 GMT
06:44 GMT 17.08.2022
زاخاروفا: لا أفهم عدم زيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه
قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنها لا تفهم سبب عدم تمكن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، علمًا بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمكّن من القيام بزيارته إلى أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": "إذا كان قد وصل الأمين العام للأمم المتحدة في زيارة إلى أراضي أوكرانيا، فأنا بصراحة لا أفهم، كون وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية - أحد فروع "أسرة الأمم المتحدة الكبيرة"- السبب من وجهة نظر الأمانة العامة للأمم المتحدة، وراء عدم ذهاب وفد الوكالة إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية". وأضافت:
إن ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتظرون بفارغ الصبر، وليس فقط موظفو محطة زابوروجيه، ولكن يبدو لي، أن العالم بأسره ينتظر بالفعل، مع الأخذ في الاعتبار ما يحدث حول هذه المنشأة النووية، وما يقوم به نظام كييف فيما يتعلق بسلامة محطة الطاقة النووية.
06:31 GMT 17.08.2022
سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
الدفاع التركية: 4 سفن تحمل مواد غذائية تغادر الموانئ الأوكرانية
06:23 GMT
06:14 GMT 17.08.2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
شولتز يصف التواصل المباشر مع بوتين بالمهم
04:25 GMT
06:14 GMT 17.08.2022
الدوما: قدرات الجيش الأوكراني القتالية دمرت
أعلن النائب ميخائيل شيريميت، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما) تدمير قدرات الجيش الأوكراني القتالية.
وتم تدميرها في سياق العملية الخاصة الروسية. وقال النائب شيريميت لـ"سبوتنيك":
تم تدمير قدرات الجيش الأوكراني القتالية واحتياطاته.
06:13 GMT 17.08.2022
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
اليابان تستأنف استيراد النفط من روسيا
04:48 GMT
04:53 GMT 17.08.2022
القوات الأوكرانية تستهدف منطقتي ماكييفكا وكييفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية
04:03 GMT 17.08.2022
روسيا: كييف لا يمكنها ضمان مرور آمن لموظفي وكالة الطاقة الذرية إلى زابوروجيه
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