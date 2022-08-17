تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:48 GMT 17.08.2022
06:47 GMT 17.08.2022
06:44 GMT 17.08.2022
قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنها لا تفهم سبب عدم تمكن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، علمًا بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمكّن من القيام بزيارته إلى أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": "إذا كان قد وصل الأمين العام للأمم المتحدة في زيارة إلى أراضي أوكرانيا، فأنا بصراحة لا أفهم، كون وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية - أحد فروع "أسرة الأمم المتحدة الكبيرة"- السبب من وجهة نظر الأمانة العامة للأمم المتحدة، وراء عدم ذهاب وفد الوكالة إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية". وأضافت:
وقالت زاخاروفا في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": "إذا كان قد وصل الأمين العام للأمم المتحدة في زيارة إلى أراضي أوكرانيا، فأنا بصراحة لا أفهم، كون وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية - أحد فروع "أسرة الأمم المتحدة الكبيرة"- السبب من وجهة نظر الأمانة العامة للأمم المتحدة، وراء عدم ذهاب وفد الوكالة إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية". وأضافت:
إن ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتظرون بفارغ الصبر، وليس فقط موظفو محطة زابوروجيه، ولكن يبدو لي، أن العالم بأسره ينتظر بالفعل، مع الأخذ في الاعتبار ما يحدث حول هذه المنشأة النووية، وما يقوم به نظام كييف فيما يتعلق بسلامة محطة الطاقة النووية.
06:31 GMT 17.08.2022
06:14 GMT 17.08.2022
06:14 GMT 17.08.2022
أعلن النائب ميخائيل شيريميت، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما) تدمير قدرات الجيش الأوكراني القتالية.
وتم تدميرها في سياق العملية الخاصة الروسية. وقال النائب شيريميت لـ"سبوتنيك":
وتم تدميرها في سياق العملية الخاصة الروسية. وقال النائب شيريميت لـ"سبوتنيك":
تم تدمير قدرات الجيش الأوكراني القتالية واحتياطاته.
06:13 GMT 17.08.2022
04:53 GMT 17.08.2022
القوات الأوكرانية تستهدف منطقتي ماكييفكا وكييفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية
04:03 GMT 17.08.2022