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خبير سعودي: 80% من حالات الغرق تحدث داخل المنازل
خبير سعودي: 80% من حالات الغرق تحدث داخل المنازل
كشف الخبير السعودي في الصحة العامة والوقاية الدكتور سالم البلوي، عن أن 80% من حالات الغرق تحدث داخل المنازل. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T09:47+0000
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ونقلت صحيفة "تواصل" عن البلوي قوله بأن وضع الحواجز من أهم طرق الوقاية، حيث تقلل من خطر الوفاة داخل المنازل بنسبة 86%.كما أشار الخبير إلى أهمية تعليم الأطفال السباحة، حيث تشكل من 50 إلى 70% في سبيل إنقاذه من حوادث الغرق، محذرا في الوقت ذاته من وضع الأطفال الرضع داخل المسابح، حيث هناك احتمال كبير لدخول ماء إلى جوف الطفل وما يستتبعه من تداعيات سلبية على صحته قد تصل إلى الوفاة.وفي وقت سابق عرضت مدينة الملك سعود الطبية عدة نصائح للوقاية من حوادث غرق الأطفال في المسابح، جاءت كما يلي:
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خبير سعودي: 80% من حالات الغرق تحدث داخل المنازل

09:47 GMT 17.08.2022
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كشف الخبير السعودي في الصحة العامة والوقاية الدكتور سالم البلوي، عن أن 80% من حالات الغرق تحدث داخل المنازل.
ونقلت صحيفة "تواصل" عن البلوي قوله بأن وضع الحواجز من أهم طرق الوقاية، حيث تقلل من خطر الوفاة داخل المنازل بنسبة 86%.
كما أشار الخبير إلى أهمية تعليم الأطفال السباحة، حيث تشكل من 50 إلى 70% في سبيل إنقاذه من حوادث الغرق، محذرا في الوقت ذاته من وضع الأطفال الرضع داخل المسابح، حيث هناك احتمال كبير لدخول ماء إلى جوف الطفل وما يستتبعه من تداعيات سلبية على صحته قد تصل إلى الوفاة.
وفي وقت سابق عرضت مدينة الملك سعود الطبية عدة نصائح للوقاية من حوادث غرق الأطفال في المسابح، جاءت كما يلي:
مراقبة الأطفال قرب المسبح
توفير أدوات السباحة الآمنة للأطفال
تعلم طرق إسعاف الطفل
وضع عوازل تمنع وصول الطفل إلى المسبح
توعية الأطفال باشتراطات السلامة عند السباحة، ومنها ألا يسبح وحيدا، وألا يدفع أحدا أو يقفز أثناء السباحة، وألا يغوص في الماء حتى يتأكد من عمقه.
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