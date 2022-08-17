https://sputnikarabic.ae/20220817/دمشق-ترد-لأول-مرة-على-اتهامات-واشنطن-باختطاف-الحكومة-السورية-مواطنين-أمريكيين-1066513057.html
دمشق ترد لأول مرة على اتهامات واشنطن باختطاف الحكومة السورية مواطنين أمريكيين
دمشق ترد لأول مرة على اتهامات واشنطن باختطاف الحكومة السورية مواطنين أمريكيين
نفت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، "صحة الاتهامات الأمريكية الباطلة باختطاف الحكومة السورية مواطنين أمريكيين". 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T10:42+0000
2022-08-17T10:42+0000
2022-08-17T10:42+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووصفت وزارة الخارجية السورية، في بيان لها، "تصريحات الإدارة الأمريكية، ممثلة بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته، بـ"المضلِّلة والبعيدة عن المنطق"، مشيرة إلى أنها "تضمنت اتهاماتٍ باطلة للحكومة السورية باختطاف أو اعتقال مواطنين أمريكيين، من بينهم أوستن تايس، العسكري في الجيش الأمريكي، والذي اعترفت الحكومة الأمريكية منذ سنوات مضت بأنه دخل وغيره من الأمريكيين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل غير شرعي"، حسب وكالة الأنباء السورية- سانا.ونفت الخارجية السورية، أن "تكون قد اختطفت أو أخفت أي مواطنٍ أمريكي دخل إلى أراضيها أو أقام في المناطق التي تخضع لسيادة وسلطة الحكومة السورية"، مشددة على حقيقة التزامها المطلق بمبادئ القانون الدولي وبأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.وأكدت أن "أي حوار أو تواصل رسمي مع الجانب الحكومي الأمريكي، لن يكون إلا علنياً ومؤسساً على قاعدة احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".واتهمت الخارجية السورية، "الحكومة الأمريكية بخرق أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حين شجعت العشرات من المواطنين الأمريكيين على السفر إلى سوريا والدخول إلى أراضيها دون إذن من حكومتها وبشكل غير شرعي، عبر معابر حدودية غير نظامية أو بالتسلل إلى مناطق تسيطر عليها مجموعات إرهابية مسلحة".
https://sputnikarabic.ae/20220815/أمريكا-تعلن-تعرض-قاعدتها-العسكرية-في-سوريا-لهجوم-بطائرات-مسيرة-1066448834.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
دمشق ترد لأول مرة على اتهامات واشنطن باختطاف الحكومة السورية مواطنين أمريكيين
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نفت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، "صحة الاتهامات الأمريكية الباطلة باختطاف الحكومة السورية مواطنين أمريكيين".
ووصفت وزارة الخارجية السورية، في بيان لها، "تصريحات الإدارة الأمريكية، ممثلة بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته، بـ"المضلِّلة والبعيدة عن المنطق"، مشيرة إلى أنها "تضمنت اتهاماتٍ باطلة للحكومة السورية باختطاف أو اعتقال مواطنين أمريكيين، من بينهم أوستن تايس، العسكري في الجيش الأمريكي، والذي اعترفت الحكومة الأمريكية منذ سنوات مضت بأنه دخل وغيره من الأمريكيين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل غير شرعي"، حسب وكالة
الأنباء السورية- سانا.
ونفت الخارجية السورية، أن "تكون قد اختطفت أو أخفت أي مواطنٍ أمريكي دخل إلى أراضيها أو أقام في المناطق التي تخضع لسيادة وسلطة الحكومة السورية"، مشددة على حقيقة التزامها المطلق بمبادئ القانون الدولي وبأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وأكدت أن "أي حوار أو تواصل رسمي مع الجانب الحكومي الأمريكي، لن يكون إلا علنياً ومؤسساً على قاعدة احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
واتهمت الخارجية السورية، "الحكومة الأمريكية بخرق أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حين شجعت العشرات من المواطنين الأمريكيين على السفر إلى سوريا والدخول إلى أراضيها دون إذن من حكومتها وبشكل غير شرعي، عبر معابر حدودية غير نظامية أو بالتسلل إلى مناطق تسيطر عليها مجموعات إرهابية مسلحة".