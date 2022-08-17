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https://sputnikarabic.ae/20220817/رئيس-كوريا-الجنوبية-أي-محادثات-مع-الجارة-الشمالية-يجب-أن-تكون-أكثر-من-مجرد-استعراض-سياسي-1066502729.html
رئيس كوريا الجنوبية: أي محادثات مع الجارة الشمالية يجب أن تكون أكثر من مجرد استعراض سياسي
رئيس كوريا الجنوبية: أي محادثات مع الجارة الشمالية يجب أن تكون أكثر من مجرد استعراض سياسي
قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الأربعاء، إن "المحادثات مع كوريا الشمالية لا ينبغي أن تكون استعراضا سياسيا بل يجب أن تسهم في إحلال السلام". 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T06:33+0000
2022-08-17T06:33+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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وكرر يون سوك يول، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه مقاليد الحكم، دعواته إلى كوريا الشمالية لإنهاء تطوير أسلحتها النووية، والبدء في نزع السلاح النووي مقابل مساعدات اقتصادية واسعة النطاق، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وأوضح أنه "إذا أوقفت كوريا الشمالية تطوير الأسلحة النووية، فسوف تقدم كوريا الجنوبية الدعم الدبلوماسي لها، بما في ذلك تطبيع العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".وأكد أن "الخطة الجريئة مقابل النزع النووي في الشمال والتي اقترحتها في يوم الاستقلال لا تعني المطالبة بالنزع النووي بالكامل، بل إننا مستعدون لتقديم الدعم للشمال إذا أبدت بيونغ يانغ إرادتها الثابتة في تحقيق النزع النووي، وهو يختلف عن مقترحات الحكومات السابقة".وختم الرئيس الكوري الجنوبي تصريحاته، بالقول إن "المسألة لا يمكن أن تؤمنها حكومة جمهورية كوريا، لكن يمكنني القول بأنني شخصيا وحكومتنا لا نرغب في إحداث تغيير في النظام في الشمال بصورة مفرطة أو باستخدام القوة".يأتي هذا في وقت أشارت تقارير إعلامية إلى إطلاق كوريا الشمالية لصاروخي كروز باتجاه البحر الأصفر، اليوم الأربعاء 17 أغسطس/آب.وبحسب ما نقلت وكالة "يونهاب"، فإن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخي كروز. وأفادت بأن سلطات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري تحليلا مفصلا حول ما يتعلق بالتفاصيل الأخرى بشأن الصاروخين.وبهذا، استأنفت كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ بعد مرور حوالي شهرين منذ أن أطلقت صواريخ باليستية في يوم 5 يونيو/حزيران.ولا يمثل إطلاق صواريخ كروز انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر أي إطلاق للصواريخ الباليستية، لكن صواريخ كروز التي تكون قادرة على الضربات الدقيقة تشكل تهديدا كبيرا، بحسب ما نقلت الوكالة.
https://sputnikarabic.ae/20220817/إعلام-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخي-كروز-باتجاه-البحر-الأصفر-1066501408.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

رئيس كوريا الجنوبية: أي محادثات مع الجارة الشمالية يجب أن تكون أكثر من مجرد استعراض سياسي

06:33 GMT 17.08.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIرئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الأربعاء، إن "المحادثات مع كوريا الشمالية لا ينبغي أن تكون استعراضا سياسيا بل يجب أن تسهم في إحلال السلام".
وكرر يون سوك يول، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه مقاليد الحكم، دعواته إلى كوريا الشمالية لإنهاء تطوير أسلحتها النووية، والبدء في نزع السلاح النووي مقابل مساعدات اقتصادية واسعة النطاق، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
إعلام: كوريا الشمالية تطلق صاروخي كروز باتجاه البحر الأصفر
05:47 GMT
وأوضح أنه "إذا أوقفت كوريا الشمالية تطوير الأسلحة النووية، فسوف تقدم كوريا الجنوبية الدعم الدبلوماسي لها، بما في ذلك تطبيع العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".
وأكد أن "الخطة الجريئة مقابل النزع النووي في الشمال والتي اقترحتها في يوم الاستقلال لا تعني المطالبة بالنزع النووي بالكامل، بل إننا مستعدون لتقديم الدعم للشمال إذا أبدت بيونغ يانغ إرادتها الثابتة في تحقيق النزع النووي، وهو يختلف عن مقترحات الحكومات السابقة".
وختم الرئيس الكوري الجنوبي تصريحاته، بالقول إن "المسألة لا يمكن أن تؤمنها حكومة جمهورية كوريا، لكن يمكنني القول بأنني شخصيا وحكومتنا لا نرغب في إحداث تغيير في النظام في الشمال بصورة مفرطة أو باستخدام القوة".
يأتي هذا في وقت أشارت تقارير إعلامية إلى إطلاق كوريا الشمالية لصاروخي كروز باتجاه البحر الأصفر، اليوم الأربعاء 17 أغسطس/آب.
وبحسب ما نقلت وكالة "يونهاب"، فإن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخي كروز. وأفادت بأن سلطات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري تحليلا مفصلا حول ما يتعلق بالتفاصيل الأخرى بشأن الصاروخين.
وبهذا، استأنفت كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ بعد مرور حوالي شهرين منذ أن أطلقت صواريخ باليستية في يوم 5 يونيو/حزيران.
ولا يمثل إطلاق صواريخ كروز انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر أي إطلاق للصواريخ الباليستية، لكن صواريخ كروز التي تكون قادرة على الضربات الدقيقة تشكل تهديدا كبيرا، بحسب ما نقلت الوكالة.
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