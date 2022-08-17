https://sputnikarabic.ae/20220817/رائدا-فضاء-روسيان-يسيران-خارج-محطة-الفضاء-الدولية-1066528886.html
رائدا فضاء روسيان ينفذان مهام خارج محطة الفضاء الدولية
رائدا فضاء روسيان ينفذان مهام خارج محطة الفضاء الدولية
يقوم رائدا الفضاء من "روسكوسموس"، أوليغ أرتيمييف ودينيس ماتفيف، بتنفيذ مهام في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية (ISS)، اليوم الأربعاء 17 أغسطس/آب، كجزء من... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T13:47+0000
2022-08-17T13:47+0000
2022-08-17T14:10+0000
روسيا
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ووفقا لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، فإن رواد الفضاء سيواصلون العمل على تكوين الذراع الروبوتية الأوروبية (ERA) للجزء الروسي من المحطة الفضائية.وجرت عملية السير السابقة في الفضاء في 21 يوليو/تموز الماضي.وصرحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، في وقت سابق، أن عملية الخروج من محطة الفضاء الدولية ستبدأ بعد عام 2024، وسوف تستغرق وقتا.وقال مدير الوكالة الروسية، يوري بوريسوف، في لقاء على قناة "روسيا 24"، إن عملية الخروج ستحتاج بعض الوقت.وأوضح أنه لا يوجد جوانب سياسية في ما يتعلق بالمحطة الدولية ولا يجب أن تكون موجودة، مضيفا أنه في شهر أغسطس، سيقوم رائدا فضاء روسيين بالخروج في الفضاء لمواصلة العمل على دمج مناور "ERA" في الجزء الروسي من المحطة.وستكون المهمة تركيب كاميرات لعرض إضافي، بالإضافة لنقل وتوصيل لوحة تحكم "EMMI" خارجية، وتفكيك حلقات البدء لتسهيل مناور "ERA".
https://sputnikarabic.ae/20220809/روسكوسموس-تطلق-صاروخ-سويوز-يحمل-قمرا-صناعيا-إيرانيا-إلى-الفضاء-1066182584.html
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روسيا
رائدا فضاء روسيان ينفذان مهام خارج محطة الفضاء الدولية
13:47 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 14:10 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
يقوم رائدا الفضاء من "روسكوسموس"، أوليغ أرتيمييف ودينيس ماتفيف، بتنفيذ مهام في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية (ISS)، اليوم الأربعاء 17 أغسطس/آب، كجزء من البرنامج الفضائي الروسي.
ووفقا لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس
"، فإن رواد الفضاء سيواصلون العمل على تكوين الذراع الروبوتية الأوروبية (ERA) للجزء الروسي من المحطة الفضائية.
وجرت عملية السير السابقة في الفضاء في 21 يوليو/تموز الماضي.
وصرحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، في وقت سابق، أن عملية الخروج من محطة الفضاء الدولية ستبدأ بعد عام 2024، وسوف تستغرق وقتا.
وقال مدير الوكالة الروسية، يوري بوريسوف، في لقاء على قناة "روسيا 24"، إن عملية الخروج ستحتاج بعض الوقت.
وأضاف: "لم ننبّه بشأن هذا بعد، ليست هناك حاجة لذلك حتى الآن. ليست هناك حاجة للقيام بذلك اليوم. قلنا للتو أنه بعد عام 2024 سنبدأ عملية الخروج. سواء كان ذلك في منتصف 2024 أو في 2025- كل هذا يتوقف، في الواقع على حالة وأداء محطة الفضاء الدولية نفسها، لكن حقيقة إننا سنبدأ في القيام بذلك، في الواقع، الأمر ليس سراً، وقد أبلغت الرئيس بذلك".
وأوضح أنه لا يوجد جوانب سياسية في ما يتعلق بالمحطة الدولية ولا يجب أن تكون موجودة، مضيفا أنه في شهر أغسطس، سيقوم رائدا فضاء روسيين بالخروج في الفضاء لمواصلة العمل على دمج مناور "ERA" في الجزء الروسي من المحطة.
وستكون المهمة تركيب كاميرات لعرض إضافي، بالإضافة لنقل وتوصيل لوحة تحكم "EMMI" خارجية، وتفكيك حلقات البدء لتسهيل مناور "ERA".