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https://sputnikarabic.ae/20220817/راجمة-غراد-الروسية-تقمع-مدفعية-قيصر-الفرنسية-على-محور-خاركوف-1066546978.html
راجمة "غراد" الروسية تقمع مدفعية "قيصر" الفرنسية على محور خاركوف
راجمة "غراد" الروسية تقمع مدفعية "قيصر" الفرنسية على محور خاركوف
قام رجال المدفعية الروسية العاملون على محور خاركوف، بقمع نيران مدفعية "قيصر" الفرنسية، مما أدى إلى تدمير مواقع القصف التابعة للقوات الأوكرانية. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T19:56+0000
2022-08-17T19:56+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال قائد أحد جنود وحدات المدفعية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "أحد عناصر الرصد اكتشف مدفعا معاديا، وحدد إحداثياته، وبعد ذلك، عمل طاقم راجمة غراد على استهداف مصدر نيران العدو، وقمع نيران مدفع قيصر الفرنسي".وأوضح القائد أن موقع إطلاق النار نفسه دمر، وقامت قوات الأمن الأوكرانية بإخلاء قاعدة المدفع المتضررة.وطلبت وزارة الدفاع الفرنسية، في 29 تموز/ يوليو شراء 18 مدفعا من نوع "قيصر" لتعويض 18 قطعة سُلمت لأوكرانيا، ما تسبب في تراجع مخزونها من هذه المعدات بمقدار الربع تقريبا.وأعلنت المجموعة الفرنسية المنتجة "نيكستر" اليوم الجمعة في بيان: "ستسلم الأنظمة إلى الجيش في موعد أقصاه صيف 2024. عملية البيع تمت في إجراء سريع استجابة لوتيرة اقتصاد الحرب".تريد باريس أن تكون صناعة الدفاع قادرة على زيادة معدلات إنتاجها وقدراتها بسرعة للاستجابة للوضع الناجم عن الأزمة الأوكرانية، بحسب إذاعة "مونت كارلو".
https://sputnikarabic.ae/20220812/تدمير-مدفع-قيصر-تابع-للقوات-الأوكرانية-بضربة-دقيقة-للمدفعية-الروسية-فيديو-1066346926.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

راجمة "غراد" الروسية تقمع مدفعية "قيصر" الفرنسية على محور خاركوف

19:56 GMT 17.08.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس
 منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قام رجال المدفعية الروسية العاملون على محور خاركوف، بقمع نيران مدفعية "قيصر" الفرنسية، مما أدى إلى تدمير مواقع القصف التابعة للقوات الأوكرانية.
وقال قائد أحد جنود وحدات المدفعية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "أحد عناصر الرصد اكتشف مدفعا معاديا، وحدد إحداثياته، وبعد ذلك، عمل طاقم راجمة غراد على استهداف مصدر نيران العدو، وقمع نيران مدفع قيصر الفرنسي".
وأوضح القائد أن موقع إطلاق النار نفسه دمر، وقامت قوات الأمن الأوكرانية بإخلاء قاعدة المدفع المتضررة.
وطلبت وزارة الدفاع الفرنسية، في 29 تموز/ يوليو شراء 18 مدفعا من نوع "قيصر" لتعويض 18 قطعة سُلمت لأوكرانيا، ما تسبب في تراجع مخزونها من هذه المعدات بمقدار الربع تقريبا.
مدفع قيصر الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
تدمير مدفع "قيصر" تابع للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة للمدفعية الروسية... فيديو
12 أغسطس, 16:07 GMT
وأعلنت المجموعة الفرنسية المنتجة "نيكستر" اليوم الجمعة في بيان: "ستسلم الأنظمة إلى الجيش في موعد أقصاه صيف 2024. عملية البيع تمت في إجراء سريع استجابة لوتيرة اقتصاد الحرب".
تريد باريس أن تكون صناعة الدفاع قادرة على زيادة معدلات إنتاجها وقدراتها بسرعة للاستجابة للوضع الناجم عن الأزمة الأوكرانية، بحسب إذاعة "مونت كارلو".
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