https://sputnikarabic.ae/20220817/روسيا-تعلق-على-اختراق-طائرة-بريطانية-لمجالها-الجوي-بتحذيرها-من-المخاطرة-1066525466.html
روسيا تعلق على اختراق طائرة بريطانية لمجالها الجوي وتحذر المملكة من "المخاطرة"
روسيا تعلق على اختراق طائرة بريطانية لمجالها الجوي وتحذر المملكة من "المخاطرة"
قال ألكسندر غوساروف، القائم بأعمال روسيا في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، في تعليقه على انتهاك طائرة استطلاع بريطانية للمجال الجوي الروسي، إن موسكو "تحث... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T12:45+0000
2022-08-17T12:45+0000
2022-08-17T12:50+0000
روسيا
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061869839_0:0:3302:1858_1920x0_80_0_0_aa3c23359d51ab4c415d8bf1afb624ee.jpg
وأضاف غوساروف عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "الآن نحن نتحدث عن انتهاك صارخ للقانون الدولي، عندما عبرت طائرة استطلاع بريطانية حدود الدولة الروسية، هنا كل شيء يشير إلى استفزاز متعمد قد حدث من أجل محاولة فتح نظامنا الدفاعي، وفي نفس الوقت اختبار حدود صبرنا".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين في 15 أغسطس/آب، أن طائرة استطلاع بريطانية انتهكت الحدود الجوية لروسيا الاتحادية، بالقرب من كيب "سفياتوي نوس" في منطقة مورمانسك، وأجبرها طاقم الطائرة "ميغ 31" على مغادرة الأراضي الروسية.وبحسب الدفاع الروسية، فقد اكتشفت قوات الدفاع الجوي الروسية المناوبة فوق بحر بارنتس هدفا جويا مجهولا كان متوجها إلى حدود دولة روسيا الاتحادية.وأضاف البيان: "لوقف انتهاك حدود الدولة (الروسية)، تم إطلاق مقاتلة "ميغ 31 بي إم" تابعة لقوات الدفاع الجوي المناوبة، والتي حددتها (الطائرة المعادية) على أنها طائرة استخبارات إلكترونية وحرب إلكترونية تابعة لسلاح الجو الملكي (البريطاني) RC-135، وخرق الهدف الجوي حدود الدولة (روسيا الاتحادية) عند كيب (رأس) سفياتوي نوس".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "من خلال الإجراءات التي نفذها طائم طائرة "ميغ 31 بي أم"، تم إرغام طائرة الاستطلاع (البريطانية) على الخروج من أراضي روسيا الاتحادية".
https://sputnikarabic.ae/20220815/بريطانيا-بحاجة-إلى-مليارات-الدولارات-لإنقاذ-الأسر-من-أزمة-غلاء-المعيشة-1066443127.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061869839_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_0faac1ef45f1fea372d76f8b02b77e28.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بريطانيا
روسيا تعلق على اختراق طائرة بريطانية لمجالها الجوي وتحذر المملكة من "المخاطرة"
12:45 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 12:50 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
قال ألكسندر غوساروف، القائم بأعمال روسيا في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، في تعليقه على انتهاك طائرة استطلاع بريطانية للمجال الجوي الروسي، إن موسكو "تحث لندن على عدم خلق بؤرة توتر اصطناعية في القطب الشمالي".
وأضاف غوساروف عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "الآن نحن نتحدث عن انتهاك صارخ للقانون الدولي، عندما عبرت طائرة استطلاع بريطانية حدود الدولة الروسية، هنا كل شيء يشير إلى استفزاز متعمد قد حدث من أجل محاولة فتح نظامنا الدفاعي، وفي نفس الوقت اختبار حدود صبرنا".
وأردف الدبلوماسي: "نحن هنا نحث زملاءنا البريطانيين على عدم اتباع هذا المسار المحفوف بالمخاطر، وعدم خلق بؤرة اصطناعية للتوتر من العدم في القطب الشمالي، والذي يعد المنطقة التي تم إعلانها منطقة سلام وتعاون".
وقارن غوساروف هذا الموقف بحادثة العام الماضي مع المدمرة البريطانية ديفندر التي دخلت المياه الإقليمية لشبه جزيرة القرم.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين في 15 أغسطس/آب، أن طائرة استطلاع بريطانية انتهكت الحدود الجوية لروسيا الاتحادية، بالقرب من كيب "سفياتوي نوس" في منطقة مورمانسك، وأجبرها طاقم الطائرة "ميغ 31" على مغادرة الأراضي الروسية.
وبحسب الدفاع الروسية، فقد اكتشفت قوات الدفاع الجوي الروسية المناوبة فوق بحر بارنتس هدفا جويا مجهولا كان متوجها إلى حدود دولة روسيا الاتحادية.
وأضاف البيان
: "لوقف انتهاك حدود الدولة (الروسية)، تم إطلاق مقاتلة "ميغ 31 بي إم" تابعة لقوات الدفاع الجوي المناوبة، والتي حددتها (الطائرة المعادية) على أنها طائرة استخبارات إلكترونية وحرب إلكترونية تابعة لسلاح الجو الملكي (البريطاني) RC-135، وخرق الهدف الجوي حدود الدولة (روسيا الاتحادية) عند كيب (رأس) سفياتوي نوس".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "من خلال الإجراءات التي نفذها طائم طائرة "ميغ 31 بي أم"، تم إرغام طائرة الاستطلاع (البريطانية) على الخروج من أراضي روسيا الاتحادية".