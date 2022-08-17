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https://sputnikarabic.ae/20220817/روسيا-تعلق-على-اختراق-طائرة-بريطانية-لمجالها-الجوي-بتحذيرها-من-المخاطرة-1066525466.html
روسيا تعلق على اختراق طائرة بريطانية لمجالها الجوي وتحذر المملكة من "المخاطرة"
روسيا تعلق على اختراق طائرة بريطانية لمجالها الجوي وتحذر المملكة من "المخاطرة"
قال ألكسندر غوساروف، القائم بأعمال روسيا في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، في تعليقه على انتهاك طائرة استطلاع بريطانية للمجال الجوي الروسي، إن موسكو "تحث... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T12:45+0000
2022-08-17T12:50+0000
روسيا
بريطانيا
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وأضاف غوساروف عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "الآن نحن نتحدث عن انتهاك صارخ للقانون الدولي، عندما عبرت طائرة استطلاع بريطانية حدود الدولة الروسية، هنا كل شيء يشير إلى استفزاز متعمد قد حدث من أجل محاولة فتح نظامنا الدفاعي، وفي نفس الوقت اختبار حدود صبرنا".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين في 15 أغسطس/آب، أن طائرة استطلاع بريطانية انتهكت الحدود الجوية لروسيا الاتحادية، بالقرب من كيب "سفياتوي نوس" في منطقة مورمانسك، وأجبرها طاقم الطائرة "ميغ 31" على مغادرة الأراضي الروسية.وبحسب الدفاع الروسية، فقد اكتشفت قوات الدفاع الجوي الروسية المناوبة فوق بحر بارنتس هدفا جويا مجهولا كان متوجها إلى حدود دولة روسيا الاتحادية.وأضاف البيان: "لوقف انتهاك حدود الدولة (الروسية)، تم إطلاق مقاتلة "ميغ 31 بي إم" تابعة لقوات الدفاع الجوي المناوبة، والتي حددتها (الطائرة المعادية) على أنها طائرة استخبارات إلكترونية وحرب إلكترونية تابعة لسلاح الجو الملكي (البريطاني) RC-135، وخرق الهدف الجوي حدود الدولة (روسيا الاتحادية) عند كيب (رأس) سفياتوي نوس".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "من خلال الإجراءات التي نفذها طائم طائرة "ميغ 31 بي أم"، تم إرغام طائرة الاستطلاع (البريطانية) على الخروج من أراضي روسيا الاتحادية".
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روسيا, بريطانيا
روسيا, بريطانيا

روسيا تعلق على اختراق طائرة بريطانية لمجالها الجوي وتحذر المملكة من "المخاطرة"

12:45 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 12:50 GMT 17.08.2022)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورطائرة التزويد بالوقود إيل-78، والطائرة الاستراتيجية الحاملة للصواريخ تو-160، والمقاتلات الاعتراضية ميغ-31 بي إم في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022
طائرة التزويد بالوقود إيل-78، والطائرة الاستراتيجية الحاملة للصواريخ تو-160، والمقاتلات الاعتراضية ميغ-31 بي إم في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قال ألكسندر غوساروف، القائم بأعمال روسيا في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، في تعليقه على انتهاك طائرة استطلاع بريطانية للمجال الجوي الروسي، إن موسكو "تحث لندن على عدم خلق بؤرة توتر اصطناعية في القطب الشمالي".
وأضاف غوساروف عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "الآن نحن نتحدث عن انتهاك صارخ للقانون الدولي، عندما عبرت طائرة استطلاع بريطانية حدود الدولة الروسية، هنا كل شيء يشير إلى استفزاز متعمد قد حدث من أجل محاولة فتح نظامنا الدفاعي، وفي نفس الوقت اختبار حدود صبرنا".

وأردف الدبلوماسي: "نحن هنا نحث زملاءنا البريطانيين على عدم اتباع هذا المسار المحفوف بالمخاطر، وعدم خلق بؤرة اصطناعية للتوتر من العدم في القطب الشمالي، والذي يعد المنطقة التي تم إعلانها منطقة سلام وتعاون".

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15 أغسطس, 14:29 GMT
وقارن غوساروف هذا الموقف بحادثة العام الماضي مع المدمرة البريطانية ديفندر التي دخلت المياه الإقليمية لشبه جزيرة القرم.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين في 15 أغسطس/آب، أن طائرة استطلاع بريطانية انتهكت الحدود الجوية لروسيا الاتحادية، بالقرب من كيب "سفياتوي نوس" في منطقة مورمانسك، وأجبرها طاقم الطائرة "ميغ 31" على مغادرة الأراضي الروسية.
وبحسب الدفاع الروسية، فقد اكتشفت قوات الدفاع الجوي الروسية المناوبة فوق بحر بارنتس هدفا جويا مجهولا كان متوجها إلى حدود دولة روسيا الاتحادية.
وأضاف البيان: "لوقف انتهاك حدود الدولة (الروسية)، تم إطلاق مقاتلة "ميغ 31 بي إم" تابعة لقوات الدفاع الجوي المناوبة، والتي حددتها (الطائرة المعادية) على أنها طائرة استخبارات إلكترونية وحرب إلكترونية تابعة لسلاح الجو الملكي (البريطاني) RC-135، وخرق الهدف الجوي حدود الدولة (روسيا الاتحادية) عند كيب (رأس) سفياتوي نوس".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "من خلال الإجراءات التي نفذها طائم طائرة "ميغ 31 بي أم"، تم إرغام طائرة الاستطلاع (البريطانية) على الخروج من أراضي روسيا الاتحادية".
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