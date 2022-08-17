https://sputnikarabic.ae/20220817/روسيا-وميانمار-تناقشان-توريد-أسلحة-جديدة-1066509507.html
روسيا وميانمار تناقشان توريد أسلحة جديدة
روسيا وميانمار تناقشان توريد أسلحة جديدة
ناقشت روسيا مع ميانمار توريد أسلحة جديدة إلى الدولة الآسيوية، بما في ذلك العربات المدرعة. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T09:27+0000
2022-08-17T09:27+0000
2022-08-17T09:30+0000
روسيا
رصد عسكري
أخبار ميانمار
آرميا 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102200/55/1022005549_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_15d8f0856c98b8e04b869a540b2c271e.jpg
وقال دميتري شوغاييف، مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني في روسيا، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "خلال زيارة القائد العام للقوات المسلحة لجمهورية اتحاد ميانمار الجنرال مين أونغ كلينج إلى روسيا في يوليو/تموز 2022، تمت مناقشة قضايا توريد أسلحة جديدة لهذا البلد، بما في ذلك المركبات المدرعة". بالإضافة إلى ذلك، في يناير/كانون الثاني 2021، تم توقيع عقد لتوريد أنظمة الصواريخ والمدافع "بانستير-إس1" إلى ميانمار. وتتم صيانة المعدات وتحديثها في مركز تقني مشترك للخدمة تم إنشاؤه في ميانمار لخدمة جميع أنواع المعدات، سواء طائرات أو مركبات مصفحة. يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة الميانمارية مين أونغ هلاينغ، أجرى زيارة إلى روسيا في شهر يوليو الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220803/لافروف-موسكو-تستضيف-اجتماع-لجنة-التعاون-العسكري-التقني-بين-روسيا-وميانمار-في-أغسطس-الجاري--1065942698.html
أخبار ميانمار
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102200/55/1022005549_279:0:2048:1327_1920x0_80_0_0_c9e420b5ef775c2fdd54eac2efc0f418.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, أخبار ميانمار, آرميا 2022
روسيا, رصد عسكري, أخبار ميانمار, آرميا 2022
روسيا وميانمار تناقشان توريد أسلحة جديدة
09:27 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 09:30 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
ناقشت روسيا مع ميانمار توريد أسلحة جديدة إلى الدولة الآسيوية، بما في ذلك العربات المدرعة.
وقال دميتري شوغاييف، مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني في روسيا، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "خلال زيارة القائد العام للقوات المسلحة لجمهورية اتحاد ميانمار الجنرال مين أونغ كلينج إلى روسيا في يوليو/تموز 2022، تمت مناقشة قضايا توريد أسلحة جديدة لهذا البلد، بما في ذلك المركبات المدرعة".
وامتنع شوغاييف إعطاء المزيد من التفاصيل عن المحادثات. ومنذ عام 2001، سلمت روسيا 30 طائرة من طراز "ميغ-29" إلى ميانمار، 12 طائرة تدريب قتالي من طراز "ياك-130إس"، و6 طائرات "سو-30إس إم يي"، و10 طائرات هليكوبتر من طراز "مي-24" و"مي-35بي"، و8 أنظمة صواريخ "بيتشورا-2إم" المضادة للطائرات، بالإضافة إلى أنظمة الرادار والمدرعات وأنظمة المدفعية.
بالإضافة إلى ذلك، في يناير/كانون الثاني 2021، تم توقيع عقد لتوريد أنظمة الصواريخ والمدافع "بانستير-إس1" إلى ميانمار. وتتم صيانة المعدات وتحديثها في مركز تقني مشترك للخدمة تم إنشاؤه في ميانمار لخدمة جميع أنواع المعدات، سواء طائرات أو مركبات مصفحة.
يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة الميانمارية مين أونغ هلاينغ، أجرى زيارة إلى روسيا في شهر يوليو الماضي.